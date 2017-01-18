Ä°stanbul'daki dev operasyona AFAD ve itfaiye ekipleri destek veriyor

Ä°stanbul OkmeydanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da polis ile gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyona AFD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de destek veriyor

OkmeydanÄ±'ndaki bazÄ± adreslere polis ekiplerince helikopter destekli operasyon gerçekleÅŸtiriliyor.AlÄ±nan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, akÅŸam saatlerinde OkmeydanÄ±'na geldi. Ekipler, burada PiyalepaÅŸa Caddesi üzerindeki Gençlik Federasyonu adlÄ± bir binaya girdi.Operasyon kapsamÄ±nda baÅŸka adreslerde de arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Polis helikopterinin de destek verdiÄŸi operasyon sÄ±rasÄ±nda AFAD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de hazÄ±r bulundu.