Polisler Reina saldÄ±rganÄ±yla sohbet ederek terÃ¶risti Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n sorgusu sÃ¼rÃ¼yor. Deneyimli polisler saldÄ±rganÄ±n ifadesi iÃ§in terÃ¶ristle konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Reina saldÄ±rganÄ± teröristin sorgusu sürüyor. Öte yandan 'Hoca Yusuf' kod adlÄ± Ä°lyas MamaÅŸapirov'un da gözaltÄ±nda olduÄŸu iddia ediliyor.Reina saldÄ±rganÄ± teröristle ilgili son bilgiler ise ÅŸöyle:Teröristin Afganistan'da silahlÄ± eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Güvenlik güçleri, özel eÄŸitimli teröristi çözmek için diyalog kurmaya, sohbet edip bilgi almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Teröristin sorgu iÅŸlemleri devam ediyor, ifade iÅŸlemine henüz geçilmedi.

EMÄ°R RAKKA'DAN GELDÄ°

Terörist emrin Rakka'dan geldiÄŸini doÄŸruladÄ±. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca AkÄ±n'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen Hoca Yusuf kod adlÄ± Ä°lyas MamaÅŸapirov'la eylemler üzerine görüÅŸtüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°nternette bir mesajlaÅŸma programÄ±ndan haberleÅŸtiklerini, yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸifleri aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi iddia ediliyor.

YUSUF HOCA GÖZALTINDA

CNNTürk muhabiri Ä°smail Umut ArabacÄ±'nÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre 'Yusuf Hoca' kod adlÄ± terörist de gözaltÄ±nda.

BURSA'DA OPERASYON

Reina saldÄ±rganÄ±yla diyaloÄŸa geçen bir kiÅŸinin Bursa'ya gitmesi üzerine bu sabah 27 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kayseri, Hatay, Ä°zmir'den sonra Bursa'da da DAEÅž'e yönelik yeni bir operasyon yapÄ±ldÄ±.

197 BÄ°N LÄ°RAYI DEAÅž VERMÄ°Åž

Teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± evde 197 bin dolar bulunmuÅŸtu. ParanÄ±n, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± teröristin kaçmasÄ± için DEAÅž tarafÄ±ndan verildiÄŸi belirlendi. Teröristin kaçma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu, Rakka'ya gitmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. DiÄŸer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

TERÖRÄ°STÄ°N OÄžLU ARANIYOR

Teröristin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± eÅŸinin yanÄ±na geldiÄŸi, 1.5. yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n eÅŸiyle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alarak kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. Terörist yakalandÄ±ÄŸÄ±nda oÄŸlu yanÄ±nda yoktu. ÇocuÄŸun nerede olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

"LÜTFEN BENÄ° VURMAYIN"

Terörist operasyon sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ±sÄ±nda polisi görünce "Lütfen beni vurmayÄ±n" demiÅŸ.

HÜCREYLE BAÄžLANTI KURDU

Teröristle ilgili bir diÄŸer iddia ise kendisine yardÄ±m eden 3 kiÅŸinin yakalanmasÄ± üzerine paniÄŸe kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Konya'daki DEAÅž hücresiyle irtibata geçtiÄŸi yönünde. Ä°stihbarat birimlerinin bu giriÅŸimi fark ettiÄŸi öne sürülüyor.