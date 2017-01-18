Ä°kinci turda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ madde de kabul edildi

Meclis'te anayasa tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci turunda 4. madde de onaylandÄ±. Buna gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 5 yÄ±lda 1 yapÄ±lacak.

TBMM'de 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerinde dördüncü madde de kabul edildi.Oylamada 4. Madde için 342 kabul oyu verilirken 138 ret oyu kullanÄ±ldÄ±.

SEÇÄ°MLER 5 YILDA BÄ°R YAPILACAK

Teklifin dördüncü maddesiyle, AnayasanÄ±n "TBMM'nin Seçim Dönemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Seçim Dönemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yÄ±lda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynÄ± gün sandÄ±ÄŸa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde birinci oylamada gerekli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapÄ±lacak.

ÖNEMLÄ° OLAN TÜMÜ ÜZERÄ°NDEKÄ° OYLAMA

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak. Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak.

SADECE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K ÖNERGELERÄ° GÖRÜÅžÜLECEK

Ä°kinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüÅŸme açÄ±lmadÄ±, konuÅŸmalar da yapÄ±lmadÄ±. Sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri görüÅŸülecek. Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda önerge verilemeyecek.

Ä°kinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapÄ±lacak.