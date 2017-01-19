TerÃ¶rist ilk hedefim Taksim'di daha sonra Reina'da karar kÄ±lÄ±ndÄ± dedi

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ve Esenyurt'ta geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yakalanan Reina katliamcÄ±sÄ± o gece ve Ã¶ncesinde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Esenyurt'ta önceki gece bir evde yakalanan ÖzbekistanlÄ± Abdulgadir Masharipov’un Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ndeki sorgusu sürüyor. Masharipov, sorgusunda saldÄ±rÄ±da Reina’nÄ±n nasÄ±l seçildiÄŸini ÅŸu ifadelerle anlattÄ±:

SAHÄ°LDE KEÅžÄ°F YAPTIM

“YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± Taksim’deki yoÄŸun güvenlik önlemi olmasÄ± nedeniyle sahilde yaptÄ±ÄŸÄ±m keÅŸfin ardÄ±ndan Reina’da karar kÄ±lÄ±ndÄ±. Reina’nÄ±n kapÄ±sÄ±ndaki güvenlik önleminin az olduÄŸunu görmüÅŸtüm. BurasÄ± uygunda ama içerisiyle ilgili bir bilgim yoktu. Bu durumu bana talimat veren kiÅŸiye aktardÄ±m. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±z kesinleÅŸince Rakka’dan baÄŸlantÄ± kurduÄŸum emir, Reina’nÄ±n içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. Ä°çerinin planÄ±nÄ± iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahÄ± aldÄ±m, geri döndüm ve saldÄ±rÄ±ya baÅŸladÄ±m.”

Polis, görüntünün içeriÄŸi ve kaynaÄŸÄ±yla ilgili araÅŸtÄ±rmanÄ±n sürdüÄŸünü bildirirken, Reina’nÄ±n internet sitesi ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan görüntülerden derlenerek hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini bildirdi. Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve Masharipov’un da arasÄ±nda bulunduÄŸu 50 kiÅŸinin sorgusu devam ediyor. Masharipov’un yanÄ±nda olduÄŸu ileri sürülen 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu, operasyon sÄ±rasÄ±nda DEAÅž’lÄ± teröristin yanÄ±nda bulunamamÄ±ÅŸtÄ±. ÇocuÄŸu arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

ÜNÄ°VERSÄ°TE MEZUNU

Polis, Masharipov’un geçmiÅŸine yönelik de araÅŸtÄ±rmasÄ±na devam ediyor. Masharipov’un Özbekistan’da Fergana Üniversitesi’nde fizik bölümünü bitirdiÄŸi, yan dal olarak bilgisayar okuduÄŸu, bilgisayar konusunda uzmanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Masharipov’un okulu bitirdikten sonra El Kaide saflarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak daha sonra El Kaide ile fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na düÅŸünce DEAÅž’a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

Ä°MAM NÄ°KÂHI KIYMIÅžLAR

DEAÅž’lÄ± terörist Abdulgadir Masharipov’un evde yakalanan kadÄ±nlardan Senegalli Dina A. (27) ile, IraklÄ± Ali Jameel Mohammed’in de Somalili Aysha M. (27) ile imam nikâhÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlendi. Suriye’ye geçirilmek üzere örgütün güvenli evinde tutulan kadÄ±nlarÄ±n Reina katliamcÄ±sÄ±na ödül olarak gönderilmiÅŸ olabileceÄŸi de öne sürüldü.

‘VURMAYIN’ DÄ°YE BAÄžIRMIÅž

Polisin Masharipov’un gizlendiÄŸi evin, gözaltÄ±na alÄ±nan bir DEAÅž’lÄ±nÄ±n evle ilgili bilgi vermesi ve evde bulunan cep telefonundan takipteki bir DEAÅž’lÄ±nÄ±n aranmasÄ± üzerine netleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Terörle Mücadele operasyon timlerinin kapÄ±yÄ± kÄ±rarak eve girdikleri anda karÅŸÄ±larÄ±nda kadÄ±nlarÄ± bulduÄŸu, Masharipov’un kaldÄ±ÄŸÄ± odada sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kendini yataÄŸÄ±n yanÄ±na atarak ‘VurmayÄ±n’ diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve polise direndiÄŸi belirtildi. Masharipov’un gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda korkuya kapÄ±larak idrarÄ±nÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KONTROLDEN GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Abdulgadir Masharipov’un Esenyurt’taki evde yakalandÄ±ktan sonra emniyete getirildiÄŸinde baÅŸÄ±nÄ±n döndüÄŸü ve midesinin bulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi bunun üzerine hemen hastahaneye götürülerek muayene edildiÄŸi ifade edildi. DoktorlarÄ±n, Masharipov’un saÄŸlÄ±k durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak beyin kanamasÄ± ÅŸüphesine karÅŸÄ± bir süre uyutulmamasÄ±nÄ± istedikleri belirtildi.