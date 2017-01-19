Amerikaâ€™nÄ±n tehlikeli PKK oyunu

Amerika’nÄ±n yeni BaÅŸkanÄ± Trump görevi devraldÄ±. Trump ve ekibi ile uyumlu bir çalÄ±ÅŸma içine girilip, bugüne kadar yaÅŸanan gerginliklerin sona erdirilmesi hedefleniyor. Nitekim bazÄ± sorunlarÄ±n çözümü için de Trump ve ekibinin iÅŸ baÅŸÄ±na gelmesini bekliyorduk.

Ancak son gelen haberler ve geliÅŸmeler bu beklentilerimize de yanÄ±t alamayacaÄŸÄ±mÄ±z yönünde görülüyor.

Önce habere bir göz atalÄ±m:

Binlerce ABD askerinin Suriye’ye gireceÄŸi yeni bir plan hazÄ±rlayan Pentagon’a, BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n Kürt gruplara silah saÄŸlamasÄ± için yetki vereceÄŸi konuÅŸuluyor.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n (Pentagon), Donald Trump ile birlikte gelecek yeni yönetime sunulmak üzere binlerce ABD askerinin Suriye’ye gireceÄŸi yeni bir plan tasarladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. CNN’in haberine göre, yeni yönetime sunulacak planlar, ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama’ya sunulanlara göre ABD askerlerinin Suriye’ye daha doÄŸrudan müdahale etmesini içeriyor.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlarÄ±n, Trump göreve gelir gelmez deÄŸerlendirilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken, Ä°ran gibi ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda önemli kimi meseleler için de tasarÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtiliyor.

Trump eylül ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda, ABD’li generallerden 30 gün içinde IÅžÄ°D’i yenecek bir plan sunmalarÄ±nÄ± isteyeceÄŸini söylemiÅŸti. Seçeneklerin, BaÅŸkan Trump’Ä±n, göreve baÅŸlar baÅŸlamaz savunma bakanÄ± olarak atadÄ±ÄŸÄ± “ÇÄ±lgÄ±n Köpek” lakaplÄ± James Mattis tarafÄ±ndan onayÄ±na sunulacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Buna ek olarak, aÄŸÄ±r silahlÄ± ABD özel operasyon birliklerinin, yerel güçleri desteklemek için ilk kez çatÄ±ÅŸmaya girmesi de bekleniyor. CNN’e konuÅŸan kaynaklar, yeni planlar çerçevesinde Suriye’ye binlerce ilave ABD askeri gönderileceÄŸini duyurdu. Plana göre askerler Rakka’nÄ±n alÄ±nmasÄ± için savaÅŸta görev üstlenecek. ABD’nin baÅŸÄ±nÄ± terörist PKK/PYD’nin çektiÄŸi Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) silahlandÄ±racak ve eÄŸitecek birlikler de göndereceÄŸi ifade ediliyor.

ABD’nin kaç asker göndereceÄŸine dair uzlaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, bu sayÄ±nÄ±n savaÅŸtaki ortaÄŸÄ± Kürtlerin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor. Trump’Ä±n Pentagon’a Kürtlerin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± için yetki vereceÄŸi öne sürülürken, Kürtlerin bu silahlarÄ± Rakka için kullanacaÄŸÄ± öne sürülüyor. Bu hamlenin Türkiye’yi kÄ±zdÄ±racaÄŸÄ±, ancak ABD’nin SDG’yi Rakka etrafÄ±ndaki bölgeleri alabilecek tek güç olarak gördüÄŸü kaydediliyor.

Bu geliÅŸmeler ÅŸunu gösteriyor:

En büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika, terör örgütü PKK’nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD ve onun silahlÄ± gücü PYD’ye bundan sonra da silah yardÄ±mÄ±nÄ± sürdürecek. Bu silahlarÄ±n PKK’nÄ±n da eline geçtiÄŸine dair bilgi ve belgelerin AmerikalÄ± yetkililerin de elinde olmasÄ±na raÄŸmen müttefikimizin Obama dönemindeki gibi PYD aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile PKK’ya yardÄ±mÄ± sürdüreceÄŸini görmekteyiz.

CIA’nÄ±n Rakka’daki PKK kontrolünde bulunan Haseke’de 28 Arap kabilesi temsilcileri ile gizli bir toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, bu toplantÄ±da PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± SDF’ye destek vermelerini istediÄŸi yönünde bazÄ± haberler de geliyor. Bu geliÅŸmeler de “Amerika PKK’ya adam topluyor” yorumlarÄ±na neden oluyor.

Bu arada ÅŸu konuya da deÄŸinelim:

Halep’in düÅŸmesi öyle görünüyor ki en çok PKK ve IÅžÄ°D’e yaradÄ±. PKK’dan devÅŸirme SDF ‘nin Amerika’nÄ±n desteÄŸi sayesinde Rakka’ya doÄŸru büyük toprak kazandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. IÅžÄ°D ise sürekli olarak PKK’ya toprak bÄ±rakÄ±rken ilk kez bu dönemde rejimden toprak kazandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor.

Özetleyecek olursak Suriye topraklarÄ± üzerinde oyun içinde oyun oynanÄ±yor ve kimin eli kimin cebinde hala belli deÄŸil.

Ä°ÅŸte bu durum Türkiye-Amerika iliÅŸkilerindeki gerginliÄŸi sürdürmeye neden olacaktÄ±r.

Trump yönetiminden FETO terör örgütü lideri Gülen’in Türkiye’ye iade konusu da bulunuyor. Åžu ana kadar bu konuda hiçbir geliÅŸme ve açÄ±klama olmamasÄ± da bu konunun da sorun olarak ortada bulunacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Gülen’in halen Amerika’da çok rahat hareket etmesi, yeni malikaneler almasÄ±, çevresi ile olan iliÅŸkileri bu sorunlarÄ±n süreceÄŸinin belirtileridir.

Bizim görüÅŸümüz ÅŸudur:

Amerika’nÄ±n Suriye ve OrtadoÄŸu’daki Obama dönemindeki politikalarÄ± Trump ve yönetimince de sürdürülmek istenilecektir. GeliÅŸmeler bunu gösteriyor. Zaten Amerika gibi ülkelerde yönetimin deÄŸiÅŸmesi, politikalarda köklü deÄŸiÅŸiklikleri getirmiyor. Özellikle ülke çÄ±karlarÄ±na yönelik dÄ±ÅŸ politikalardaki süreklilik önem kazanÄ±yor.

EÄŸer Türkiye bölgede iyi bir politika izler, müttefikimiz Amerika’nÄ±n yeni yönetimi ile de sÄ±kÄ± bir iÅŸbirliÄŸine girebilirse bunun sonuçlarÄ±nÄ± alabilir. Bu da uzun vadede elde edilebilecek kazanÄ±mlardÄ±r.

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±kar iliÅŸkilerinde uygulanmasÄ± gereken politikalar vardÄ±r ve bunlarÄ±n hedefine ulaÅŸmasÄ± ile de sonuç elde edilebilir. Gerilim politikalarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakmak, gerçekleri göz önünde bulundurup, siyasi ve ekonomik güç ayarÄ±nda ortamlarda hareket etmek daha doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ adÄ±mlar olacaktÄ±r.

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±kar iliÅŸkilerinde almak kadar vermek de gerekiyor.

Temennimiz, içinde bulunduÄŸumuz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ortamlardan bir an önce kurtulmak, huzur ve barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸanabilirlik kazanmaktÄ±r. Millet olarak bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da atlatabileceÄŸimiz inancÄ± içinde olduÄŸumuzun bir kez daha altÄ±nÄ± çizmek istitoruz.

necdetbuluz@gmail.com