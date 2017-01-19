BeytÃ¼ÅŸÅŸebap eski KaymakamÄ±nÄ±n eÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ–'nÃ¼n mÃ¼lkiye yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda BeytÃ¼ÅŸÅŸebap eski KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Devam eden soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda eski kaymakamÄ±n eÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen FethullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Kayseri'de gözaltÄ±na alÄ±nan ve daha sonra Tokat'a getirilen eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± ve ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi Hukuk MüÅŸaviri Kadir Güntepe'nin eÅŸi Zeynep Güntepe de bugün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÖRGÜTE YAKIN ÅžÄ°RKETLERDE ÇALIÅžMIÅž

Kayseri'de gözaltÄ±na alÄ±nan Zeynep Güntepe'nin geçmiÅŸ yÄ±llarda örgüte yakÄ±n özel ÅŸirketlerde görev yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. AyrÄ±ca Kadir Güntepe ile ilgili yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Kadir Gültepe'nin Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eÄŸitimini sürdürdüÄŸü sÄ±rada, örgütün ortaokul öÄŸrencilerine aÄŸabeylik yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SoruÅŸturma sürüyor.