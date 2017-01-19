DÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ± TÃ¼rk uzmanlarla incelenecek

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ve Esenyurt'ta geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yakalanan Reina katliamcÄ±sÄ± o gece ve Ã¶ncesinde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±