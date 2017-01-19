DÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ± TÃ¼rk uzmanlarla incelenecek

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkentinde dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ± TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla incelenecek
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi günü düÅŸen kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, Türk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi.KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± MuhammetkalÄ±y Abdulgaziyev, BaÅŸbakanlÄ±kta yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugün Moskova'ya gönderdikleri ACT HavayollarÄ±'na ait kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, Türk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸini söyledi.Abdulgaziyev, uluslararasÄ± kurallara göre kara kutularÄ±n incelenmesinde uçaÄŸÄ±n sahibi olan ÅŸirketin yetkililerinin de hazÄ±r bulunmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak, ÅŸirket yetkililerinin incelemeye katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.
Kaza yeri incelemeleri, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) DevletlerarasÄ± HavacÄ±lÄ±k Komitesi (MAK), Türkiye'den Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸünün (SHGM) 2 uzmanÄ±, KÄ±rgÄ±z tarafÄ±, ACT HavayollarÄ± ile imalatçÄ± firma Boeing'ten yetkililer tarafÄ±ndan yürütülüyor.KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, ACT HavayollarÄ±'na ait uçak, havaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleÅŸim birimine düÅŸmüÅŸtü.Kazada, Kaptan Pilot Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, Ä°kinci Pilot KazÄ±m Öndül, Yükleme UzmanÄ± Melih Aslan ve UçuÅŸ Teknisyeni Ä°hsan Koca'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 33 KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.