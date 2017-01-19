Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin tutuklu sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 1 polis daha tutuklandÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye çÄ±karÄ±lan 1 polis memuru daha tutuklandÄ±.Büyükelçi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ö, DoÄŸukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince adliyeye getirildi.SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±ya ifade veren ÅŸüphelilerden Sefa K, savcÄ±lÄ±kça serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan ÅŸüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü. Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ö, DoÄŸukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda dün de biri polis memuru 2 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.