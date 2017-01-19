Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/01/2017 19:29

Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin tutuklu sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Andrey Karlov

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 1 polis daha tutuklandÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye çÄ±karÄ±lan 1 polis memuru daha tutuklandÄ±.Büyükelçi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ö, DoÄŸukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince adliyeye getirildi.SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±ya ifade veren ÅŸüphelilerden Sefa K, savcÄ±lÄ±kça serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan ÅŸüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü. Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ö, DoÄŸukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda dün de biri polis memuru 2 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Fahri KasÄ±rga 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesiyle ilgili ilk kez aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, "O gece iki kez CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 'Ä°htilal yaptÄ±k' dediler, 'Vurun beni' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±nÄ±n altÄ±ndan eÅŸi F.A.'nÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k krizi Ã§Ä±ktÄ±.

uÃ§ak kazasÄ±

DÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ± TÃ¼rk uzmanlarla incelenecek

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkentinde dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ± TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla incelenecek