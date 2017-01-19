Fahri KasÄ±rga 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesiyle ilgili ilk kez aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, "O gece iki kez CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 'Ä°htilal yaptÄ±k' dediler, 'Vurun beni' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Fahri KasÄ±rga iddianamesi tamamlandÄ±. KasÄ±rga o geceyi ilk kez anlattÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n kaçÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 27 asker hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderildi.

"2 KEZ CUMHURBAÅžKANI Ä°LE GÖRÜÅžTÜM"

Ä°ddianamede KasÄ±rga'nÄ±n ifadelerine de yer verildi.KasÄ±rga, "O gün akÅŸam saatlerinde dostlarÄ±mda yemekteyim. 22.00 sularÄ±nda Engin Dinç cep telefounundan aradÄ±. Sonra Ankara Valisi'ni ve SayÄ±n CumhurbÅŸakanÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±m." dedi. "O gece iki kez CumhurbaÅŸkanÄ± ile görüÅŸtüm" diyen KasÄ±rga, Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä± da 3 kez aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"CUMHURBAÅžKANIMIZ KÜLLÄ°YEYE GÄ°TME TALÄ°MATI VERDÄ°"

Fahri KasÄ±rga, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za durumun vahametini arz ettim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne giderek oradan operasyonu yürütme talimatÄ± verdi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°HTÄ°LAL YAPTIK' DEDÄ°LER 'VURUN BENÄ°' DEDÄ°M"

KasÄ±rga ifadesinde, "Elimi gözümü zorla baÄŸladÄ±lar, ayaklarÄ±mÄ± plastik kelepçelediler. Seccade ve su istedim, vermediler. Ä°htilal yaptÄ±k dediler, vurun beni dedim. Bana karÅŸÄ± herhangi bir darp, cebirde bulunmadÄ±lar. 16 Temmuz saat 16.30'a kadar AkÄ±ncÄ±lardaydÄ±m" dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ikinci kez ulaÅŸma ÅŸansÄ± bulduÄŸunu ifade eden KasÄ±rga, bu sÄ±rada askerlerin odaya girdiÄŸini, baÄŸrÄ±ÅŸlarÄ±n açÄ±k kalan telefonundan Marmaris'te olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Enerji BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n da dinlediÄŸini ifade etti.