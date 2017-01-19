Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/01/2017 20:30

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Rakka'ya kaÃ§Ä±ÅŸ planÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Sorgusu devam eden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n, Rakka'ya gitmek iÃ§in Silivri'ye ardÄ±ndan da Ã‡anakkale'ye geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã‡anakkale'de bir gece kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen terÃ¶ristin Ä°zmir'e ardÄ±ndan Hatay'a gideceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir MaÅŸaripov ile IraklÄ± Ali Jameel Mohammed'in Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ndeki sorgusu devam ediyor.

EGE ÜZERÄ°NDEN RAKKA'YA KAÇACAKLARDI

Terör ve istihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçÄ±ÅŸ planÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Teröristin Esenyurt'ta kaldÄ±ÄŸÄ± evi kiralayan terör örgütü DEAÅž üyesi IraklÄ± Ali Jameel Mohammed'in verdiÄŸi ifadeye göre, Abdulkadir MaÅŸaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardÄ±ndan da Çanakkale'ye geçeceÄŸi öÄŸrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacaÄŸÄ± öÄŸrenilen teröristin Ä°zmir'e ardÄ±ndan Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

SÄ°LAH KONYA'DAN GELDÄ°

Öte yandan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandÄ±ÄŸÄ± kaleÅŸnikof marka silahÄ±n Konya'dan Zeytinburnu'na geldiÄŸini tespit etti. Teröristin silahlarÄ± Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahÄ± teröriste ulaÅŸtÄ±ran ÅŸüphelileri yakalamaya yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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GÃ¶kÃ§ek'ten kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen NazlÄ±aka iÃ§in ÅŸok aÃ§Ä±klama

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elemesine karÅŸÄ±n twitterdan, "Aylin kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elemiÅŸ. ArkadaÅŸlar karÅŸÄ±sÄ±na benim fotoÄŸrafÄ±mÄ± koysunlar, Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ner kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ bÄ±rakÄ±r." yazdÄ±.


Fahri KasÄ±rga 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesiyle ilgili ilk kez aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, "O gece iki kez CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 'Ä°htilal yaptÄ±k' dediler, 'Vurun beni' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±nÄ±n altÄ±ndan eÅŸi F.A.'nÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k krizi Ã§Ä±ktÄ±.