Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Rakka'ya kaÃ§Ä±ÅŸ planÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Sorgusu devam eden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n, Rakka'ya gitmek iÃ§in Silivri'ye ardÄ±ndan da Ã‡anakkale'ye geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã‡anakkale'de bir gece kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen terÃ¶ristin Ä°zmir'e ardÄ±ndan Hatay'a gideceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir MaÅŸaripov ile IraklÄ± Ali Jameel Mohammed'in Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ndeki sorgusu devam ediyor.

EGE ÜZERÄ°NDEN RAKKA'YA KAÇACAKLARDI

Terör ve istihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçÄ±ÅŸ planÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Teröristin Esenyurt'ta kaldÄ±ÄŸÄ± evi kiralayan terör örgütü DEAÅž üyesi IraklÄ± Ali Jameel Mohammed'in verdiÄŸi ifadeye göre, Abdulkadir MaÅŸaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardÄ±ndan da Çanakkale'ye geçeceÄŸi öÄŸrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacaÄŸÄ± öÄŸrenilen teröristin Ä°zmir'e ardÄ±ndan Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

SÄ°LAH KONYA'DAN GELDÄ°

Öte yandan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandÄ±ÄŸÄ± kaleÅŸnikof marka silahÄ±n Konya'dan Zeytinburnu'na geldiÄŸini tespit etti. Teröristin silahlarÄ± Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahÄ± teröriste ulaÅŸtÄ±ran ÅŸüphelileri yakalamaya yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.