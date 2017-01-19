GÃ¶kÃ§ek'ten kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen NazlÄ±aka iÃ§in ÅŸok aÃ§Ä±klama

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesiyle ilgili ilk kez aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, "O gece iki kez CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 'Ä°htilal yaptÄ±k' dediler, 'Vurun beni' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.