Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/01/2017 21:43

GÃ¶kÃ§ek'ten kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen NazlÄ±aka iÃ§in ÅŸok aÃ§Ä±klama


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elemesine karÅŸÄ±n twitterdan, "Aylin kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elemiÅŸ. ArkadaÅŸlar karÅŸÄ±sÄ±na benim fotoÄŸrafÄ±mÄ± koysunlar, Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ner kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ bÄ±rakÄ±r." yazdÄ±.

Anayasa görüÅŸmelerinin 2. tur oylamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda CHP'den ihraç edilen Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendisini konuÅŸma yapÄ±lan kürsünün mikrofonuna kelepleyerek buradan ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ki kez birleÅŸime ara verilmesine raÄŸmen kürsüden ayrÄ±lmayan NazlÄ±aka AK Partili kadÄ±n vekiller tarafÄ±ndan zorla uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

GÖKÇEK: BENÄ°M FOTOÄžRAFIMI KOYSUNLAR, BIRAKIR

NazlÄ±aka'nÄ±n bu eylemi, aralarÄ±nda sürekli atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilinen Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in diline dolandÄ±. Gökçek NazlÄ±aka'nÄ±n kendini kürsüye keleplelemesinin ardÄ±ndan twitter hesabÄ±ndan, "Aylin kendini kürsüye kelepçelemiÅŸ. ArkadaÅŸlar karÅŸÄ±sÄ±na benim fotoÄŸrafÄ±mÄ± koysunlar, çÄ±lgÄ±na döner kürsüyü bÄ±rakÄ±r." yazdÄ±.

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