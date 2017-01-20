Reina saldÄ±rganÄ± soruÅŸturmada hep o soruyu sordu

Reina saldÄ±rganÄ± soruÅŸturma esnasÄ±nda 4.5 oÄŸlunun kayÄ±p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÃ¼rekli olarak oÄŸlunu soran Masharipov'un, "Silivride'yken yanÄ±ma biri geldi. 'Her yerde aranÄ±yorsun. Ã‡ocuÄŸunu alacaÄŸÄ±z, kaÃ§acaÄŸÄ±n zaman getireceÄŸiz' diyerek benden aldÄ±lar" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ndeki sorgusu devam ediyor. Polis, 3 DEAÅž'lÄ± ve saldÄ±rganÄ±n 4.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu bulmak için operasyonlarÄ±nÄ± sürdürüyor. Habertürk'ün haberine göre terörist Abdulkadir Masharipov'un sorgusu devam ederken, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸu Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri Masharipov'a silahÄ± teslim eden ve BakÄ±rköy'de kaçarken araçta bulunan 1 kiÅŸiyle 4.5 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu elinde tutan 3 DEAÅž'lÄ±yÄ± yakalamak için operasyonlarÄ±nÄ± sürdürüyor.

RESMÄ° SORGUSU BAÅžLAMADI

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nde gözaltÄ±nda tutulan Masharipov'un, güvenlik gerekçesiyle saÄŸlÄ±k kontrolüne götürülmediÄŸi ifade edildi. Haseki Hastanesi'nden bir doktorun emniyete götürülerek Masharipov'u saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirdiÄŸi ve rapor verdiÄŸi belirtildi. Öte yandan, terör ve istihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan sorgulamalarda Rakka'ya kaçÄ±ÅŸ planÄ± çÄ±kan katliamcÄ± Masparipov'un Reina katliamÄ±nda kullanmasÄ± için gönderileceÄŸi iddia edilen patlayÄ±cÄ±lar da 30 AralÄ±k 2016'da Gaziantep'te terör örgütü DEAÅž'a yönelik yapÄ±lan operasyonda ele geçirilmiÅŸ, 20 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

4 EÅžÄ° VAR Ä°DDÄ°ASI

Sabah'Ä±n haberine göre ise Reina canisi Türkiye'de kendini "Özbekistan Ä°slami Hareketi hocasÄ±" diye tanÄ±ttÄ±. Bu ÅŸekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAÅž'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adÄ± verildi. Örgüt kendisine sahte Uygur kimliÄŸi de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasÄ±na girip DoÄŸu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž propagandasÄ± yapan Masharipov, bu örgüt dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm MüslümanlarÄ± "mürted" (dinden dönmüÅŸ) olarak nitelendirdi. DEAÅž'Ä± reddeden Uygur Türkleri'nin Ä°stanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Polis, azÄ±lÄ± teröristle birlikte onunla irtibatlÄ± olan hücreleri de çökertti. Bu arada Reina canisinin ikisi Özbek, biri KÄ±rgÄ±z, biri de Uygur olmak üzere 4 eÅŸi olduÄŸu iddia edildi.