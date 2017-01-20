Ä°ki TÃ¼rk askerini kaÃ§Ä±rÄ±p yaktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen terÃ¶ristin kimliÄŸi belirlendi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda iki TÃ¼rk askerini kaÃ§Ä±ran DAEÅž'li terÃ¶ristin askerleri yaktÄ±ÄŸÄ± video bÃ¼yÃ¼k ses getirmiÅŸti. Bu terÃ¶ristin kim olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'yla büyük darbe alan terör örgütü DEAÅž, propaganda amaçlÄ± olarak kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Türk askeri Sefer TaÅŸ ve örgüt içerisine sÄ±zmÄ±ÅŸ istihbarat elemanÄ± olduÄŸu ileri sürülen Fethi Åžahin'in görüntülerini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medya üzerinden DEAÅž'Ä±n propaganda amaçlÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± görüntülerde DEAÅž'lÄ± bir kiÅŸi ise Türkçe konuÅŸmasÄ±nda Türkiye'yi tehdit ediyordu.

NOKTA OPERASYONLAR

Görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra istihbarat birimleri, infazcÄ± DEAÅž'lÄ± teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°stihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi. Rehin tutulan askerlerin kurtarÄ±lmasÄ± ve akÄ±betlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z devam ederken, ÅŸu ana kadar bir sonuca ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

KÄ°MLÄ°KLERÄ° BELÄ°RLENDÄ°

YapÄ±lan incelemede infazcÄ±larÄ±n DEAÅž'Ä±n içinde yer alan Türk vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸu da belirlendi. Askerleri kaçÄ±ran ve propaganda amaçlÄ± videosunu yayÄ±nlayanlarÄ±n DEAÅž'a 2015-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda katÄ±lan, biri DiyarbakÄ±rlÄ±, biri SakaryalÄ± diÄŸerinin memleketi gizli tutulan üç DEAÅž'lÄ± olduÄŸu belirlendi. Bu teröristlerin isimleri ise Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. olarak açÄ±klandÄ±. KimliÄŸi belirlenen 3 Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Suriye ve Irak'ta DEAÅž'Ä±n Türklerden oluÅŸan 'YaÅŸar Grubu' içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±, DEAÅž'Ä±n infazcÄ± timi olarak bilindikleri öÄŸrenildi.

KÄ°LÄ°S'TEN KAÇIRILMIÅžTI

DEAÅž'Ä±n Türk emiri 'Ebubekir' kod adlÄ± Ä°lhami BalÄ±, 1 Eylül 2015'te beraberindeki teröristlerle Kilis sÄ±nÄ±rÄ±nda devriye görevi yapan askerlerle çatÄ±ÅŸmaya girmiÅŸ, bir asker ÅŸehit olmuÅŸ, er Sefer TaÅŸ da kaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. TaÅŸ'Ä±n DEAÅž'Ä±n merkezi Rakka'ya götürüldüÄŸü ileri sürülmüÅŸtü. Görüntülerdeki Fethi Åžahin'in ise 3 yÄ±l önce askerliÄŸini tamamladÄ±ktan sonra DEAÅž'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Åžahin'in DEAÅž içine sÄ±zmÄ±ÅŸ istihbarat elemanÄ± olduÄŸu da iddialar arasÄ±nda.

KARE KARE TOPOGRAFÄ°K ARAÅžTIRMA

DEAÅž'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± görüntüler kare kare incelendi, topografik araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±. Ä°nceleme sonucunda videonun Musul-Dicle arasÄ±nda terör örgütü DEAÅž'Ä±n kontrolündeki bir bölgede çekilmiÅŸ olabileceÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±.