Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± kÄ±zdÄ±ran o kaymakam

ErdoÄŸan'Ä±n haddini bil dediÄŸi kaymakam BahÃ§elievler KaymakamÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dünkü muhtarlar toplantÄ±sÄ±nda, bir gazinin iÅŸlemlerini aÄŸÄ±rdan aldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen kaymakamÄ± isim vermeden sert sözlerle eleÅŸtirmiÅŸ "Haddini bil kaymakam. Yoksa gereÄŸi yapÄ±lÄ±r" demiÅŸti. CanlÄ± yayÄ±nda fÄ±rçalanan o ismin Ä°stanbul Bahçelievler KaymakamÄ± olduÄŸu Mehmet Ali ÖzyiÄŸit olduÄŸu öÄŸrenildi. ErdoÄŸan'Ä±n kaymakama kÄ±zmasÄ±na neden olan ÅŸikayeti ise 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk'ün yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kaymakam ÖzyiÄŸit'i evraklarÄ±yla ilgilenmemekle suçlayan Bolattürk 15 Temmuz Gazisi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Ä°HA'ya anlattÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n muhtarla olan oturumunda kaymakam beye kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gereÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunu aktaran 15 Temmuz Gazisi, "CumhurbaÅŸkanÄ±ma telefon üzerinden ulaÅŸtÄ±m. Daha sonra Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ± Süleyman Soylu beni arayarak durum hakkÄ±nda bilgi vermemi istedi. Bende sayÄ±n bakanÄ±mÄ±za gerekli bilgileri verdim. 6 aydan bu yana maÄŸdur olduÄŸumu bütün evraklarÄ±mÄ±n tam olduÄŸunu ilettim. GereÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da konuyu takip ettiÄŸini iletti. Bu hususta sayÄ±n reisi Cumhurum Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z Süleyman Soylu'ya canÄ± gönülden teÅŸekkür ediyorum. Bu iÅŸlemin bir an önce sonuçlanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi.

'CANIMIZI VERMEYE ÇIKTIK'

CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan böyle bir çÄ±kÄ±ÅŸ bekleyip beklenmediÄŸi sorulan 15 Temmuz Gazisi, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m gazilere önem veriyor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n seslenmesiyle biz ölüme çÄ±ktÄ±k. DüÅŸünmeden canÄ±mÄ±zÄ± vermeye çÄ±ktÄ±k. Åžuan yine dese yine canÄ±mÄ±zÄ± vermeye çÄ±karÄ±z. Allah razÄ± olsun devletimizden" dedi. 15 Temmuz Gazisi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kendilerine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± külliyesindeki kabulünde verdiÄŸi kalemi de bir niÅŸan gibi yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

KAYMAKAM MEHMET ALÄ° ÖZYÄ°ÄžÄ°T KÄ°MDÄ°R?

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± kaymakamÄ±n özgeçmiÅŸi… 26.11.1967'de Konya EreÄŸli'de doÄŸdu. Ä°lkokulu HalkapÄ±nar'Ä±n Osmanköseli köyünde, Ortaokulu SeydiÅŸehir Mahmut Esat Ortaokulunda okudu. 1984 yÄ±lÄ±nda SeydiÅŸehir Endüstri Meslek Lisesinden (Elektrik Bölümü) mezun oldu. 1988 yÄ±lÄ±nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakam AdaylÄ±ÄŸÄ±na GümüÅŸhane merkezde baÅŸladÄ±. TeftiÅŸ ve Refakat stajÄ±nÄ± bitirdikten sonra 1 yÄ±l dil öÄŸrenme ve idari yapÄ±yÄ± incelemek üzere Ä°ngiltere Exeter'de kaldÄ±. KÄ±rklareli-Demirköy, Denizli-Honaz Kaymakam VekilliÄŸi yaptÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir-Beylikova'da asil Kaymakam olarak göreve baÅŸladÄ±ktan sonra 1994-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ÅžÄ±rnak-Silopi KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, 1996-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bayburt Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2000-2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Denizli-AcÄ±payam KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, 2005-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bilecik Bozüyük KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, 2008-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da Antalya Kepez KaymakamlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 02.09.2013 tarihinden itibaren Bahçelievler KaymakamlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütmektedir. Ä°yi derecede Ä°ngilizce bilen ÖzyiÄŸit evli ve 5 çocuk babasÄ±dÄ±r.