Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/01/2017 10:29

Reina katliamcÄ±sÄ± Yine olsa yine yaparÄ±m


Sorgusu sÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ± aksine "Yine olsa, yine yaparÄ±m" dediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Reina katliamcÄ±sÄ± teröristin sorgusunda, piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yine olsa, yine yaparÄ±m" dediÄŸi iddia edildi.Türkiye genelinde 30'un üzerinde hücre evi ve DEAÅž'Ä±n teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± evlere operasyon yapÄ±ldÄ±. Bu operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 200 ÅŸüpheli arasÄ±nda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± kritik isimlerin de bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

197 BÄ°N DOLAR ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Masharipov'un, saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± DEAÅž'Ä±n Rakka'daki komuta merkeziyle haberleÅŸtiÄŸi "telegram" üzerinden aldÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarÄ±nda da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduÄŸu kaydedildi.

"ÇOCUK AYAK BAÄžI OLUR, ALIYORUZ"

Polis, Masharipov'dan 4.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alan ile katliamda kullandÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof'u veren DEAÅž'lÄ±yÄ± belirledi. Masharipov ifadesinde, "Silivri'deyken 'çocuk ayak baÄŸÄ± olur, alÄ±yoruz. Ä°stanbul'dan çÄ±kacaÄŸÄ±n zaman teslim edeceÄŸiz' diyerek oÄŸlunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi

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Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± kÄ±zdÄ±ran o kaymakam

ErdoÄŸan'Ä±n haddini bil dediÄŸi kaymakam BahÃ§elievler KaymakamÄ± Ã§Ä±ktÄ±.


Reina saldÄ±rganÄ± soruÅŸturmada hep o soruyu sordu

Reina saldÄ±rganÄ± soruÅŸturma esnasÄ±nda 4.5 oÄŸlunun kayÄ±p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÃ¼rekli olarak oÄŸlunu soran Masharipov'un, "Silivride'yken yanÄ±ma biri geldi. 'Her yerde aranÄ±yorsun. Ã‡ocuÄŸunu alacaÄŸÄ±z, kaÃ§acaÄŸÄ±n zaman getireceÄŸiz' diyerek benden aldÄ±lar" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.


Ä°ki TÃ¼rk askerini kaÃ§Ä±rÄ±p yaktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen terÃ¶ristin kimliÄŸi belirlendi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda iki TÃ¼rk askerini kaÃ§Ä±ran DAEÅž'li terÃ¶ristin askerleri yaktÄ±ÄŸÄ± video bÃ¼yÃ¼k ses getirmiÅŸti. Bu terÃ¶ristin kim olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.