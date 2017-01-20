Reina katliamcÄ±sÄ± Yine olsa yine yaparÄ±m

Sorgusu sÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ± aksine "Yine olsa, yine yaparÄ±m" dediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Reina katliamcÄ±sÄ± teröristin sorgusunda, piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yine olsa, yine yaparÄ±m" dediÄŸi iddia edildi.Türkiye genelinde 30'un üzerinde hücre evi ve DEAÅž'Ä±n teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± evlere operasyon yapÄ±ldÄ±. Bu operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 200 ÅŸüpheli arasÄ±nda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± kritik isimlerin de bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

197 BÄ°N DOLAR ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Masharipov'un, saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± DEAÅž'Ä±n Rakka'daki komuta merkeziyle haberleÅŸtiÄŸi "telegram" üzerinden aldÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarÄ±nda da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduÄŸu kaydedildi.

"ÇOCUK AYAK BAÄžI OLUR, ALIYORUZ"

Polis, Masharipov'dan 4.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alan ile katliamda kullandÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof'u veren DEAÅž'lÄ±yÄ± belirledi. Masharipov ifadesinde, "Silivri'deyken 'çocuk ayak baÄŸÄ± olur, alÄ±yoruz. Ä°stanbul'dan çÄ±kacaÄŸÄ±n zaman teslim edeceÄŸiz' diyerek oÄŸlunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi