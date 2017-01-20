DAEÅž antik kent Palmira Roma tiyatrosunu imha etti

Suriye Televizyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Palmira kentindeki Roma tiyatrosunu imha ettiÄŸini duyurdu.

DEAÅž, 20 MayÄ±s 2015'te yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan tarihi Palmira antik kentinin kontrolünü saÄŸladÄ±. Eli kanlÄ± terör örgütü, binlerce yÄ±llÄ±k geçmiÅŸe sahip kentteki tarihi eserleri harabeye çevirdi. BM güvenlik güçlerinin korumasÄ± altÄ±nda bölgeye giden UNESCO heyeti, Palmira'daki büyük heykellerin, büstlerin, mezarlarÄ±n ve anÄ±tlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±p, parçalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

GÜCÜNÜ HALEP SAVAÅžINA KAYDIRINCA DEAÅž ELE GEÇÄ°RDÄ°

Antik kentin DEAÅž'dan kurtarÄ±lmasÄ±yla MayÄ±s 2016'da amfi tiyatroda bir konser verildi. Ancak Åžam rejimi geçen yÄ±lÄ±n sonunda tüm gücünü Halep savaÅŸÄ±na yöneltince, DEAÅž geri döndü ve Palmira çevresini AralÄ±k 2016'da yeniden ele geçirdi. Palmira, 2016'da topraklarÄ±nÄ±n dörtte birini kaybeden DEAÅž'Ä±n yeniden ele geçirdiÄŸi birkaç yerden birisi.

1. YÜZYILDAN Ä°TÄ°BAREN KAYITLARDA YER ALIYOR

Suriye'deki iç savaÅŸtan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yÄ±l binlerce turist, antik kenti görmek için bölgeye akÄ±n ediyorduÇölün Gelini ismiyle de bilinen Palmira'nÄ±n tarihi MÖ 19. yüzyÄ±la kadar geriye gidiyor. Yunan ve Roma kaynaklarÄ±nda ise 1. yüzyÄ±ldan itibaren kayÄ±tlarda yer alÄ±yor.

ANTÄ°K KENTTE TOPLU Ä°NFAZ YAPMIÅžLARDI

Muhaliflere yakÄ±n Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, dün eli kanlÄ± terör örgütü DEAÅž'Ä±n antik kent Palmira'da 12 kiÅŸiyi öldürdüÄŸünü duyurmuÅŸtu. Gözlemevinin verdiÄŸi bilgiye göre, dört kiÅŸinin baÅŸÄ± kesilmiÅŸ, sekiz kiÅŸi de vurularak öldürülmüÅŸtü. BazÄ± cinayetler UNESCO'nun Dünya MirasÄ± listesinde yer alan müzenin bahçesinde iÅŸlenmiÅŸ, yerel aktivist grup Palmira Gözlemcileri'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ayrÄ±ca kurbanlarÄ±n bazÄ±larÄ± da Roma amfi tiyatroda infaz edilmiÅŸti.

EL BAB'DA AÄžIR YENÄ°LGÄ°YE UÄžRATILMAK ÜZERELER

Türkiye'nin sÄ±nÄ±r ötesi harekatÄ± FÄ±rat KalkanÄ± ile Cerablus-Azez hattÄ±nÄ± kaybeden terör örgütü, halihazÄ±rda stratejik önemdeki El Bab'Ä± savunuyor. Türk özel birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan kentin, kÄ±sa sürede düÅŸmesi bekleniyor.

MUSUL'DA KÖÅžEYE SIKIÅžTILAR

DoÄŸu cephesinde ise Musul'da kuÅŸatÄ±lan DEAÅž, kentin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ durumda. Irak ordusu ve diÄŸer silahlÄ± unsurlar, Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin batÄ±sÄ±nÄ± kurtarmak için saldÄ±rÄ±yor.DEAÅž'Ä±n 2016'da kaybettiÄŸi yerler arasÄ±nda Felluce ve Sirte gibi önemli merkezler var.