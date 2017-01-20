El Bab'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 asker ÅŸehit oldu

El Bab'Ä±n Suflaniyah bÃ¶lgesinde DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristler bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rdÄ±. AlÃ§ak saldÄ±rÄ±da 5 asker ÅŸehit oldu, 9 asker yaralandÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 AÄŸustos’ta baÅŸlatÄ±lan ve 150’nci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliÄŸe öÄŸleden sonra DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlar karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. ÇatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ± askerlerin geliÅŸi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ÅžÖYLE:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularÄ±nda, El Bab’Ä±n Suflaniyah bölgesinde DAEÅž TÖ mensubu teröristlerce gerçekleÅŸtirilen BombalÄ± Araç saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, 9 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±lar derhal hastaneye sevk edilmiÅŸ olup tedavilerine baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ±mÄ±za ve Yüce Milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyoruz"

YARALI ASKERLER GAZÄ°ANTEP VE KÄ°LÄ°S'E GETÄ°RÄ°LDÄ°

SuflanÄ±yah bölgesinde, terör örgütü DEAÅž mensubu teröristlerce gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 9 askerden 2'si askeri helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerler, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.