BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Enes Ä°zci 55 gÃ¼n sonra konuÅŸmaya baÅŸladÄ±

45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±nda baÅŸÄ±na isabet eden ÅŸarapnel parÃ§asÄ±yla konuÅŸma yeteneÄŸini kaybeden Enes Ä°zci egzersizlerle 55 gÃ¼n sonra ancak konuÅŸabildi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta 10 AralÄ±k'ta Vodafone Arena yakÄ±nÄ±nda ile Maçka Demokrasi ParkÄ± içersinde gerçekleÅŸtirilen ve 45 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da NiÅŸantaÅŸÄ± Üniversitesi'ne diplomasÄ±nÄ± almak için AdÄ±yaman'dan Ä°stanbul'a giden Fizik Tedavi Bölümü mezunu Enes Ä°zci de yaralandÄ±. Enes Ä°zci, baÅŸÄ±na isabet eden ÅŸarapnel parçasÄ±yla konuÅŸma yeteneÄŸini kaybetti.

55 GÜN SONRA KONUÅžMAYA BAÅžLADI

Mahmut ve Filiz Ä°zci çiftinin 1'i kÄ±z, 3 çocuÄŸunun en büyüÄŸü olan Enes Ä°zci, Ä°stanbul'da 2 ameliyattan sonra tamamlanan tedavi sonrasÄ± taburcu edildi. AdÄ±yaman'daki evine getirilen Enes Ä°zci, egzersizlerle saldÄ±rÄ±dan 55 gün sonra konuÅŸmaya baÅŸladÄ±.

PATLAMA SONRASINI HATIRLAMIYOR

KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken büyük bir gürültü duyduÄŸunu ve patlama sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°zci, "BeÅŸiktaÅŸ'tan dolmuÅŸ taksiye bindik, stadyumun üst tarafÄ±ndan gidiyorduk. Bir kalabalÄ±k vardÄ±, sadece polisleri gördüm. IÅŸÄ±klarda araç beklerken sonra yüksek bir ses geldi, patlama oldu. Görmedim ama bizim tam arkamÄ±zda meydana geldi. Patlamadan sonra benim bilincim kapandÄ±. ArkadaÅŸÄ±m beni salladÄ±. ArkadaÅŸÄ±m 'baÅŸÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸsÄ±n hemen hastaneye gitmemiz lazÄ±m' dedi. Herkes baÄŸÄ±rÄ±yor, bir yere gidemiyoruz. Her yer duman, kimseye bir ÅŸeyler soramÄ±yoruz. KoÅŸa koÅŸa Taksim'e kadar gittik. BaÅŸÄ±mdan kan geliyor ama ben bir ÅŸey hissetmiyorum. Kan geliyor ama aÄŸrÄ± yok. Yolda hemen bir sivil araç durduk. Araç sahibi de polisti. Bizi hemen hastaneye götürdü." dedi.

DÄ°PLOMASINI HASTANEDE ALDI

Patlamadan sonra konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°zci, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ben patlamadan sonra hiçbir ÅŸekilde konuÅŸamadÄ±m. Çünkü parça benim konuÅŸma merkezime isabet etmiÅŸ, hemen ameliyata aldÄ±lar. 2 operasyon geçirdim. 14 saat ameliyatÄ±m sürmüÅŸ. Ä°stanbul NiÅŸantaÅŸÄ± Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü öÄŸrencisiydim. Ä°stanbul'a diplomamÄ± almak için gitmiÅŸtim ama yaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ± duyan üniversite yetkilileri ben yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±ktÄ±ktan sonra diplomamÄ± hastaneye getirdiler. Allah devletimizden razÄ± olsun. Ä°nÅŸallah bugünlerin hepsi geçecek, bugünlerin hepsini unutacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n hakkÄ±nÄ± ödeyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman 18 yaÅŸÄ±ndadÄ±r. Hiçbir zaman yaÅŸlanmayacak. Ben bugün gazi oldum, ÅŸehit de olabilirdim. Belki yarÄ±n ÅŸehit de olabilirim. Hiçbir güç ülkemizi bölmeye yetmeyecek."

TRAVMA SONUCU KONUÅžMA YETÄ°SÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

DoktorlarÄ± Ä°zci'nin patlamaya baÄŸlÄ± travma sonucu konuÅŸma yetisini kaybettiÄŸini, tedavsinin ardÄ±ndan egzersiz yöntemi ile yeniden konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ani ÅŸok durumlarÄ±nda benzer vakalarÄ±n meydana geldiÄŸini ve bu kiÅŸlerin 1 ila 3 ay arasÄ±nda yeniden normale döndükleri söyledi.