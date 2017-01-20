7 ayrÄ± bombalÄ± eyleme katÄ±lan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±sÄ± yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'da 5 polisin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'nÄ±n bombacÄ±sÄ± yakalanarak DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Hafriyat alanÄ±nda bekleyen polise yönelik düzenlenen ve 5 polisin ÅŸehit olduÄŸu, 1 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sÄ±rasÄ±nda bir araçta, örgütün daÄŸ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kiÅŸi yakalandÄ±.

SORGU DEVAM EDÄ°YOR

Araçta yapÄ±lan aramalarda el bombalarÄ±, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen ve detaylÄ± inceleme yapÄ±lan N.C. Ö.O. ile Ä°ran uyruklu olduÄŸu belirlenen 3 kiÅŸinin sorgusu devam ediyor.

ÖRGÜTÜN BOMBACISI DA Ä°ÇLERÄ°NDE

GözaltÄ±na alÄ±nan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeÅŸitli tarihlerde gerçekleÅŸtirilen 7 ayrÄ± bombalÄ± eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve örgütün bombacÄ±sÄ± olduÄŸu bildirildi. Polisin saldÄ±rÄ±yla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.