Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/01/2017 16:32

7 ayrÄ± bombalÄ± eyleme katÄ±lan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±sÄ± yakalandÄ±


DiyarbakÄ±r'da 5 polisin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda PKK'nÄ±n bombacÄ±sÄ± yakalanarak DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Hafriyat alanÄ±nda bekleyen polise yönelik düzenlenen ve 5 polisin ÅŸehit olduÄŸu, 1 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sÄ±rasÄ±nda bir araçta, örgütün daÄŸ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kiÅŸi yakalandÄ±.

SORGU DEVAM EDÄ°YOR

Araçta yapÄ±lan aramalarda el bombalarÄ±, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen ve detaylÄ± inceleme yapÄ±lan N.C. Ö.O. ile Ä°ran uyruklu olduÄŸu belirlenen 3 kiÅŸinin sorgusu devam ediyor.

ÖRGÜTÜN BOMBACISI DA Ä°ÇLERÄ°NDE

GözaltÄ±na alÄ±nan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeÅŸitli tarihlerde gerçekleÅŸtirilen 7 ayrÄ± bombalÄ± eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve örgütün bombacÄ±sÄ± olduÄŸu bildirildi. Polisin saldÄ±rÄ±yla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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