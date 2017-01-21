BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ArtÄ±k karar milletimizindir dedi

DÃ¼n akÅŸam mecliste ikinci oylamasÄ± yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla yasalaÅŸtÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¼recin ardÄ±ndan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: ArtÄ±k karar milletimizindir. Milletin verdiÄŸi karar, baÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼zerinedir."

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin TBMM Genel Kurulunda referandum aralÄ±ÄŸÄ±ndaki 339 oy ile kabul edilmesinin ardÄ±ndan teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± yaptÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini deÄŸil buna iliÅŸkin teklifin görüÅŸmelerini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini gerçekleÅŸtirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptÄ±k. Ä°ÅŸi asÄ±l sahibine, millete tevdi ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konuda yetki, söz ve kararÄ±n millette olduÄŸunu vurguladÄ±.

"GURUR VESÄ°LESÄ°DÄ°R, ONUR VESÄ°LESÄ°DÄ°R"

Mührün milletin elinde olduÄŸunu ve son sözü onlarÄ±n söyleyeceÄŸini, son kararÄ± da onlarÄ±n vereceÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti: "Åžunu özellikle belirtmek isterim; Türk milleti Cumhuriyete, Cumhuriyetin deÄŸer ve kazanÄ±mlarÄ±na aÅŸÄ±k bir millettir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur vesilesidir, onur vesilesidir. Bu aziz millet 23 Nisan 1920'de bu yüce Meclisi kurdu. Bu aziz millet kahramanca bir kurtuluÅŸ mücadelesi verdi, istiklalini bizatihi kendisi kazandÄ±. Bu yüce millet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti, Cumhuriyete sahip çÄ±ktÄ±, korudu kolladÄ± ve büyüterek bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet, Gazi Meclisiyle birlikte hükümetini, devletini, ülkesini canÄ± pahasÄ±na korudu, dünyanÄ±n hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±."

"MÄ°LLETÄ°N KARARI EN Ä°SABETLÄ° KARAR OLACAK"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk milletinin, sandÄ±k her önüne geldiÄŸinde engin feraseti, aklÄ± ve vicdanÄ±yla her zaman istisnasÄ±z en doÄŸru kararÄ± verdiÄŸini ifade etti. Milletin, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda da en doÄŸru kararÄ± vereceÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletimiz sandÄ±ÄŸa gidecek; aklÄ±yla, vicdanÄ±yla oy kullanacak, Türkiye için en doÄŸru tercihi yapacaktÄ±r. Milletin verdiÄŸi karar en isabetli karar olacaktÄ±r. Åžüphesiz millet her ÅŸeyin en iyisini bilendir." diye konuÅŸtu.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmeleri süresince çok özverili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸuna dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸta milletvekilleri olmak üzere emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür etti.TeÅŸekkürün en büyüÄŸünün yüce Türk milletine olduÄŸunu söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k karar milletimizindir. Milletin verdiÄŸi karar, baÅŸÄ±mÄ±z gözümüz üzerinedir. Åžimdiden bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ülkemiz için, geleceÄŸimiz için, Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ± için uÄŸurlu, kademli olmasÄ±nÄ± diliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CHP VE HDP'LÄ°LER SALONDAN AYRILDI

Bu arada, TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±'nÄ±n oylama sonucunu açÄ±klayÄ±p BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kürsüye davet ettiÄŸi sÄ±rada, CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök söz istedi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kürsüye davet ettiÄŸini belirten BahçekapÄ±lÄ±'ya tepki gösteren CHP milletvekilleri, salondan ayrÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda HDP milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'ndan çÄ±ktÄ±.YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Grubunun sÄ±ralarÄ±na giderek, Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli ile tokalaÅŸtÄ±.Daha sonra BahçekapÄ±lÄ±, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.