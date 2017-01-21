MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ± eÅŸi iÃ§in dua istedi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ± intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± iÃ§in dua isteyerek, "Ã‡ok aÄŸÄ±r geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, Meclis kürsüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ± için dua istedi. SancaklÄ±, "Bu olay çok aÄŸÄ±r geldi bana. Allah kimseye vermesin. 6 günü geçtik, 7'nci güne girdik. Allah'Ä±n dualarÄ±yla bugüne kadar geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan" dedi.

VEKÄ°LLER "GEÇMÄ°Åž OLSUN" DÄ°LEKLERÄ°NÄ° Ä°LETTÄ°

Ä°stanbul'da intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2'nci turunda 18'inci maddenin oylamasÄ±na katÄ±ldÄ±. EÅŸinin intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸunu geçtiÄŸimiz hafta yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci tur görüÅŸmelerinde öÄŸrenen SancaklÄ±'ya Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AK Parti, CHP ve HDP milletvekilleri SancaklÄ±'ya geçmiÅŸ olsun dileklerinde bulundu.

"BÄ°NLERCE TELEFON GELDÄ°, HERKESE TEÅžEKKÜR Ä°ÇÄ°N BURADAYIM"

Saffet SancaklÄ±, eÅŸinin durumundan dolayÄ± binlerce telefon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkese teÅŸekkür etmek için Meclis'e geldiÄŸini belirterek, "Bu gece Meclis tatile giriyor hepinize teÅŸekkür etmek istedim. Bütün parti gruplarÄ± hangi görüÅŸe, hangi dile sahip olursa olsun binlerce telefon aldÄ±m. Büyük kÄ±smÄ±na cevap veremedim. Hepiniz destek oldunuz. Hepinize teÅŸekkür etmek istedim.

"BU OLAY ÇOK AÄžIR GELDÄ° BANA, DUALARINIZI BEKLÄ°YORUM"

Bu olay çok aÄŸÄ±r geldi bana. Allah kimseye vermesin. 6 günü geçtik, 7'nci güne girdik. Allah'Ä±n dualarÄ±yla bugüne kadar geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan. Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin.

KAN ÇAÄžRISI YAPILDIÄžINDA HASTANEYE 20 BÄ°N ÜSTÜNDE KÄ°ÅžÄ° BAÅžVURDU

OlayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 20 binin üstünde insan yarÄ±m saat içinde hastaneye koÅŸup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun diye sorulmadÄ±. 5 dakika içinde kan stoklarÄ± doldu. Bir mucize yarattÄ± Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydÄ±. Allah'a ÅŸükürler olsun ÅŸu anda yaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

"HÄ°ÇBÄ°R PARTÄ° AYRIMI YAPMADAN TÜM PARTÄ°LERE TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM"

Saffet SancaklÄ±, kan vermek için hastaneye gelen bir vatandaÅŸla arasÄ±nda geçen konuÅŸmayÄ± ÅŸu ÅŸekilde aktardÄ±: "Kan vermek için gelen insanlar kan yeterli olunca geri döndüler. Hastanede tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m birçok insan aÄŸlÄ±yor. 'AÅŸaÄŸÄ±da bir arkadaÅŸ var. Durmadan aÄŸlÄ±yor seninle görüÅŸmek istiyor' dediler. TanÄ±mÄ±yorum kendisini. O da beni ilk kez görmüÅŸtür herhalde. Bekleme, yeterince kan var dedim. Biliyorum ama ben burada bekliyorum belki bir organa ihtiyaç vardÄ±r bütün organlarÄ±mÄ± vermeye geldim dedi. Türk milleti böyle bir millet. Bin yÄ±ldÄ±r kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ülkede neden bu noktaya geldik, bir kez daha düÅŸünelim. Ben teÅŸekkür etmeye geldim hepinize. Tek tek arayÄ±p teÅŸekkür edemeyeceÄŸim. Hülya HanÄ±mÄ±n durumu stabil devam ediyor. Birkaç saat yaÅŸayamaz denilen hasta 7'nci güne girdi. Ne ileri ne geri gidiyor. Ä°nÅŸallah gözünü açacak. Hiç bir parti ayrÄ±mÄ± yapmadan teÅŸekkür ediyorum. Bana destek oldunuz destek olmaya da devam ediyorsunuz."