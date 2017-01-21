BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile yÄ±lbaÅŸÄ± yemeÄŸi yiyen piyade uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte yÄ±lbaÅŸÄ±nda yemek yiyen piyade uzman Ã§avuÅŸun DAEÅž'in El Bab'ta dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi birlikte yemek yiyen Piyade Uzman ÇavuÅŸ'un ÅŸehadet haberi Sancaktepe'de bulunan baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±.Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab'Ä±n Suflaniyah bölgesinde DAEÅž terör örgütü tarafÄ±ndan bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Piyade Uzman ÇavuÅŸ'un ÅŸehadet haberi baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. Sancektepe, AkpÄ±nar Mahallesi'nde bulunan baba ocaÄŸÄ±na gelen askeri yetkililer saÄŸlÄ±k ekipleri eÅŸliÄŸinde acÄ± haberi baba Salih Topal'a bildirdi. AcÄ± haberi alan aile yakÄ±nlarÄ± büyük bir üzüntü yaÅŸarken, ÅŸehit Topal'Ä±n oturduÄŸu apartmanÄ±n önünde taziye çadÄ±rÄ± kuruldu.

CANLI YAYINDA BABASINI ARAMIÅžTI

Åžehit Selim Topal'Ä±n Pendik'te kÄ±lÄ±nacak ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SamandÄ±ra MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedileceÄŸini belirten Taner Topal isimli aile yakÄ±nÄ±," Haber önce Erzincan'a gitmiÅŸ. ArdÄ±ndan akÅŸam saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda buraya gelerek bilgi verdiler. 15 gün önce buradaydÄ±. Bundan bir hafta on gün önce BaÅŸbakanÄ±mÄ±zla canlÄ± yayÄ±nda babasÄ±nÄ± aradÄ±.

"BÄ°ZÄ° YAKTI ANCAK VATAN SAÄž OLSUN"

BaÅŸbakanÄ±mÄ±zla beraber aynÄ± masada yemek yemiÅŸti. Takdiri ilahi. Önüne geçemiyorsunuz maalesef. Cenazesi yarÄ±n ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SamandÄ±ra MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak. Bizi yaktÄ± ancak vatan saÄŸolsun" ifadelerini kullandÄ±.YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'la aynÄ± karavadan yemek yiyen askerlerden biri olarak bilinen Åžehit Selim Topal'Ä±n iki gün önce El Bab'a göreve gittiÄŸi öÄŸrenildi.