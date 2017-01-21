Trump Michel Obama'ya veda ederken ne sÃ¶yledi

Donald Trump ve eÅŸi Obama Ã§iftine Kongre BinasÄ±'nda veda ederken, Trump'Ä±n Michel'in kulaÄŸÄ±na bir ÅŸeyler fÄ±sÄ±ldamasÄ± Ã¼zerine, eÅŸi Melania'nÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± objektiflere yansÄ±dÄ±.

Beyaz Saray'Ä±n yeni sakinleri Trump çifti, halefleri olan Obama çiftini yemin töreni sonrasÄ± Kongre BinasÄ±'ndan uÄŸurladÄ±. Trump çifti, Obama çiftine, Beyaz Saray'dan ayrÄ±lacaklarÄ± helikopterin yanÄ±na kadar eÅŸlik etti. Donald Trump, Michel Obama'ya veda ederken kulaÄŸÄ±na eÄŸilerek bir ÅŸeyler söyledi. O sÄ±rada eÅŸinin Trump'a meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± ise objektiflerden kaçmadÄ±.