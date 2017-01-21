MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli Recep Ä°vedik 5 filmine tepki gÃ¶sterdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Recep Ä°vedik 5 filminin tartÄ±ÅŸmalÄ± sahnesine tepki gÃ¶stererek,"Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kÃ¼ltÃ¼r baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek, dahasÄ± zedelenmesine hiÃ§bir millet evladÄ± izin vermeyecektir." dedi.

sosyal medyadan çeÅŸitli konuÅŸlarda paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±. Bahçeli, Azerbaycan'la kriz yaratan ve önümüzdeki ay vizyona girecek olan Recep Ä°vedik 5 filmindeki sahne hakkÄ±nda da deÄŸerlendirmede bulundu.Bahçeli, "AzerbaycanlÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±z Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarÄ±dÄ±r. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek, dahasÄ± zedelenmesine hiçbir millet evladÄ± izin vermeyecektir" dedi. Ä°ÅŸte Bahçeli'nin twitter'dan verdiÄŸi mesajlar:

ÖÄžRENCÄ°LERE KARNE MESAJI

Bahçeli tweetlerinin devamÄ±nda bugün karne alan öÄŸrencilere de mesaj verdi. Bahçeli ÅŸunlarÄ± söyledi:

-ÖÄŸrenci velilerine ve saygÄ±deÄŸer öÄŸretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

-Karnede zayÄ±f varmÄ±ÅŸ, notlar düÅŸük ya da yüksekmiÅŸ, orasÄ±nda deÄŸilim. FÄ±rsat verilirse her Türk çocuÄŸunun dünyayÄ± titreteceÄŸini biliyorum.

-Karne bugün kÄ±rÄ±ksa yarÄ±n tamir edilir.Önce kendine güvenen, milletine ve öz deÄŸerlerine baÄŸlanmÄ±ÅŸ inançlÄ± ve ahlaklÄ± nesiller yetiÅŸmelidir.

-Åžahsen gelecekten çok ümitliyim. PÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l evlatlarÄ±mÄ±zÄ± görünce göÄŸsüm kabarÄ±yor, umutlarÄ±m kanatlanÄ±yor, ÅŸevkim katlanÄ±yor.

-Ne Mutlu Türküm diyene sözünü haykÄ±ran bir kiÅŸi de kalsa, orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardÄ±r. EÄŸitim bu ÅŸuuru vermelidir.

-Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir.

-20 Ocak 1990 Türk milleti ve bilhassa AzerbaycanlÄ± gardaÅŸlarÄ±mÄ±z için karanlÄ±k ve acÄ± bir tarihtir.20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanÄ± akmÄ±ÅŸtÄ±r.

-27 yÄ±l önce, 19 Ocak'Ä± 20 Ocak'a baÄŸlayan gece Bakü'de cinayet ve ÅŸiddet düÄŸmesine basÄ±lmÄ±ÅŸ,Rus tanklarÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerine yürümüÅŸtür.

-BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sevdasÄ±nÄ± cesaretleriyle tutuÅŸturup zulme meydan okuyan, esarete baÅŸkaldÄ±ran gardaÅŸlarÄ±mÄ±z acÄ±masÄ±zca hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

-Bakü sokaklarÄ± ateÅŸe boÄŸulmuÅŸ, tanklarÄ±n palet gürültüleri mazlumlarÄ±n feryatlarÄ±nÄ± bastÄ±rmÄ±ÅŸ, kin ve zalimlik volkan gibi patlamÄ±ÅŸtÄ±r.

-Sonuçta DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ iÅŸgalini protesto etmek amacÄ±yla toplanan, ancak saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±zdan 143'ü ÅŸehit, 611'i yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.

-Üç renkli bayraklarÄ±nÄ±n altÄ±nda hür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama irade ve isteÄŸiyle ÅŸehadete eren gardaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet diliyorum.

-TürklüÄŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± her coÄŸrafya bizim ilgi ve duyarlÄ±lÄ±k alanÄ±mÄ±zdadÄ±r.

RECEP Ä°VEDÄ°K'E TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Åžahan Gökbakar'Ä±n Recep Ä°vedik 5 filminde bir Azeri boksörle geçen sahneye Azeriler tepki göstermiÅŸ, Gökbakar sahneyi filmden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bahçeli bu konuya da deÄŸinerek ÅŸöyle dedi:

-AzerbaycanlÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±z Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarÄ±dÄ±r.

-Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek, dahasÄ± zedelenmesine hiçbir millet evladÄ± izin vermeyecektir.

-CoÄŸrafyalarÄ±mÄ±z ayrÄ±, devletlerimiz farklÄ± olabilir; ama biz aynÄ± milletin, yürekleri bir atan evlatlarÄ±yÄ±z. AyrÄ±mÄ±z gayrÄ±mÄ±z yoktur.

-Bakü'de MahnÄ±, Ankara'da oyun havasÄ±yÄ±z. Gence'de destan, DumlupÄ±nar'da zaferiz. HocalÄ±'da gözyaÅŸÄ±, Kars'ta duayÄ±z.

-Bir yanÄ±mÄ±z Bahtiyar Vahapzade ise diÄŸer yanÄ±mÄ±z Mehmet Akif Ersoy'dur. Bizim nezdimizde KaracaoÄŸlan neyse Kurbani odur.

-Guba'da ses veren balaban, HÄ±zÄ±'da dile gelen Tar; Erzurum'da vuran davulun, Ä°stanbul'da öten neyin ikiz kardeÅŸidir.

-Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk'tür, Türk'ün iftihar listesinin zirveleridir.

-AzadlÄ±k kaderimiz, Turan ülkümüzdür.