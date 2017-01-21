Ä°stanbul'da emniyete ve AKP Ä°l binasÄ±na saldÄ±rÄ±

DÃ¼n akÅŸam Ä°stanbul ardÄ± ardÄ±na iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸadÄ±. Ä°stanbul Emniyeti'ne yakÄ±n Ã§evreden lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ã–len veya yaralanan olmadÄ±.

Ä°stanbul akÅŸam saatlerinde peÅŸ peÅŸe iki saldÄ±rÄ± olayÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. AkÅŸam saatlerinde önce Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyeti'ne yakÄ±n çevreden lav silahÄ±yla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Mermi emniyetin bahçe duvarÄ±na isabet ederken, olayda yaralanan olmadÄ±.Polis saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirip kaçan ÅŸahsÄ± yakalamak için operasyon baÅŸlattÄ±.Çevrede yapÄ±lan aramada lav silahÄ±nÄ±n boÅŸ kÄ±smÄ± bulundu. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ise konu hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Emniyet MüdürlüÄŸü bahçe duvarÄ±na isabet eden bir lav silahÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± meydana geldiÄŸini, personelden ölü ya da yaralÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AK PARTÄ° Ä°L BÄ°NASINA SALDIRI

Emniyet MüdürlüÄŸü'ne gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa bir süre sonra da Sütlüce'de bulunan AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± giriÅŸimi oldu.

Ä°KÄ° SALDIRIDA DA AYNI TÄ°P SÄ°LAHLAR KULLANILDI

Emniyet kaynaklarÄ±, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü binalarÄ±na 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldÄ±rÄ±da da tek atÄ±mlÄ±k lav silahÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Ä°L BAÅžKANI TEMURCÄ° AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci konuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±.Temurci ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;"Bu akÅŸam AK Parti binamÄ±z alçakça bir terör eylemine maruz kalmÄ±tÄ±r. 21.20 sÄ±ralarÄ±nda 25-30 metre mesafeden lav silahÄ±yla il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 3. katÄ±na ateÅŸ açtÄ±lar. Lav silahÄ± camlarÄ± kÄ±rarak içeride duvara saplandÄ±." "Hamdolsun lav silahÄ±nÄ±n ucundaki roket içerideki duvarda patlamadÄ±. Emniyet güçlerimiz intikal ettiler. YaklaÅŸÄ±k 10 dakika önce de patlamayan roket duvardan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Binada ufak tefek tahribat var. Ä°çeride saÄŸlÄ±k komisyonumuzun toplantÄ±sÄ± vardÄ±. Herhangi bir yaralÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Bugün aynÄ± ÅŸekilde il emniyet müdürlüÄŸümüze de benzer bir saldÄ±rÄ± düzenlendi. DHKP-C olduÄŸuna dair bulgular var. Biz hep burada olmaya devam edeceÄŸiz. Nereden kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayÄ±z. Terörün kökünü kazÄ±yacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'da AK Parti ve kamu kuruluÅŸlarÄ±nÄ± hedef alan terör olayÄ±nÄ± lanetliyoruz."