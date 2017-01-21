Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n laptopundaki yazÄ±ÅŸmalardan Ã§Ä±kan Ã§arpÄ±cÄ± detay ÅŸok etti

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n laptopundaki yazÄ±ÅŸmalarda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi ikinci bir saldÄ±rÄ±nÄ±n daha planlandÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Gece kulübü Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi öldüren ve 16 gün sonra yakalanan saldÄ±rgan Abdulkadir Masharipov'un sorgusu sürerken, incelenen laptopunda Rakka emiriyle talimat yazÄ±ÅŸmalarÄ± polis tarafÄ±ndan çözüldü. Esenyurt'ta saklandÄ±ÄŸÄ± evde polisin amansÄ±z takibi sonucu yakalanan Masharipov'un cep telefonu ve bilgisayarÄ± polis tarafÄ±ndan inceleme altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Vatan gazatesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre; bilgisayardaki dijital veriler üzerinde yapÄ±lan incelemede saldÄ±rÄ±yla ilgili önemli detaylara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu verilerde aynÄ± gün içerisinde planlanan ikinci bir saldÄ±rÄ±nÄ±n da ipuçlarÄ±nÄ± yakalandÄ±.

DURAKTA BULUÅžTULAR

Bilgisayardaki sesli ve yazÄ±lÄ± mesajlarÄ± çözen polis, Reina saldÄ±rganÄ± ile ikinci eylemi yapacak saldÄ±rganÄ±n Ä°stanbul'da bir otobüs duraÄŸÄ±nda görüÅŸtüÄŸünü belirledi. 26 AralÄ±k'taki görüÅŸmeyi Masharipov'un, Rakka emirinin verdiÄŸi talimat doÄŸrultusunda güvenlik kameralarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bir durakta gerçekleÅŸtirdiÄŸi tespit edildi.

EMÄ°R'DEN TALÄ°MAT

Ä°stanbul'da belirlenen beÅŸ noktadan ikisinde eylem yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸan polis, Rakka emirinin ilk saldÄ±rÄ±yÄ± Masharipov'un yapmasÄ±nÄ± istediÄŸini tespit etti. Ä°kinci saldÄ±rganÄ±n ise belirlenen baÅŸka bir noktada saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TÄ°TREME KRÄ°ZÄ°NE GÄ°RDÄ°

Emniyette sorgusu süren Masharipov'un önceki gece birden titreme krizine girdiÄŸi ancak emniyete getiren doktorun yaptÄ±ÄŸÄ± muayene sonucunda bir bulguya rastlanmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KAMERALAR MERCEK ALTINDA

Polis, ÅŸimdi ikinci saldÄ±rganÄ±n izini bulmak için, Masharipov'un bulunduÄŸu tüm yerlerin görüntüsüne ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Zeytinburnu ve BaÅŸakÅŸehir'de Masharipov'un kameralara yakalandÄ±ÄŸÄ± görüntüler mercek altÄ±na alÄ±nÄ±rken, tüm temaslarÄ± da ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak inceleniyor.

ÇEÇEN AHMET'Ä° TANIR MISIN?

Masharipov'a, Atatürk HavalimanÄ±'nÄ± kana bulayan saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olan Çeçen Ahmet Çatayev'le de ilgili sorular soruldu. Çatayev'i tanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki tüm sorulara Masharipov'un yanÄ±t vermediÄŸi öÄŸrenildi. Yine Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak yanÄ±nda baÅŸka biri var mÄ±ydÄ± ÅŸeklindeki sorular karÅŸÄ±sÄ±nda da saldÄ±rganÄ±n suskunluÄŸunu koruduÄŸu öÄŸrenildi. SaldÄ±rgan olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ±n kendisine Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± evde saldÄ±rÄ±dan iki gün önce verildiÄŸini söylediÄŸi belirtilirken, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± tüm operasyonlarda DEAÅž'Ä±n Türkiye'deki eylemlerde kullandÄ±ÄŸÄ± lojistik destek ünitelerinin deÅŸifre edildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.