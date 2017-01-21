ÃœnlÃ¼ oyuncu Ayberk Atilla hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mesane kanseri olan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ayberk Atilla, 71 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu.

GeçtiÄŸimiz günlerde Mesane kanserine yakalanan ve tedavisine baÅŸlanan usta oyuncu Ayberk Atilla, 71 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Atilla, son olarak dün akÅŸam final yapan KiralÄ±k AÅŸk dizisinde Sadri Usta, Seksenler dizisinde ise Mehmet olarak rol alÄ±yordu.Usta oyuncu hastalÄ±k sonrasÄ±, "Moralimi bozmuyorum. Bu yaÅŸtan sonra su çiçeÄŸi çÄ±kartacak halimiz yok." açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ..."

KiralÄ±k AÅŸk dizisinin yapÄ±m ÅŸirketi 'Ortaks YapÄ±m'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: "Usta oyuncu Ayberk Atilla'yÄ± kaybettik. Çok üzgünüz... Ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve tüm sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz."

AYBERK ATÄ°LLA KÄ°MDÄ°R?

18 Eylül 1946 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümü'nden mezun olan sanatçÄ±, sanat hayatÄ±na 1967 yÄ±lÄ±nda Lale OraloÄŸlu Tiyatrosu'nda baÅŸladÄ±. SÄ±rasÄ±yla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan KarÄ±ndaÅŸ Tiyatrosu, DevekuÅŸu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis FosforoÄŸlu Tiyatrosu, Tiyatro Ä°stanbul gibi topluluklarda çalÄ±ÅŸtÄ±. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden tiyatroya dönerek, BKM OyuncularÄ± kadrosuna katÄ±ldÄ±. Son olarak reyting rekortmeni diziler Seksenler ve KiralÄ±k AÅŸk'ta oynadÄ±