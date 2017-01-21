HayatÄ±nÄ± kaybeden baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ayberk Atilla kimdir

Pek Ã§ok dizide, tiyatroda ve sinema filmlerinde oynayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ayberk Atilla 71 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Seksenler ve KiralÄ±k AÅŸk gibi rekortmen dizilerde oynayan Ayberk Atilla, mesane kanseri olmasÄ± nedeniyle bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AYBERK ATÄ°LLA KÄ°MDÄ°R?

18 Eylül 1946 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümü'nden mezun olan sanatçÄ±, sanat hayatÄ±na 1967 yÄ±lÄ±nda Lale OraloÄŸlu Tiyatrosu'nda baÅŸladÄ±. SÄ±rasÄ±yla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan KarÄ±ndaÅŸ Tiyatrosu, DevekuÅŸu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis FosforoÄŸlu Tiyatrosu, Tiyatro Ä°stanbul gibi topluluklarda çalÄ±ÅŸtÄ±. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden tiyatroya dönerek, BKM OyuncularÄ± kadrosuna katÄ±ldÄ±. Son olarak reyting rekortmeni diziler Seksenler ve KiralÄ±k AÅŸk'ta oynadÄ±