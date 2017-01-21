CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o Ã¼niversitelere rektÃ¶r atadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 12 Ã¼niversitenin rektÃ¶r atamalarÄ±nÄ± yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa'nÄ±n 130. ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarÄ±nca, YükseköÄŸretim Kurulu'nun önerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan 12 üniversiteye rektör atamalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.
Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan atamalar;
- AÄŸrÄ± Ä°brahim Çeçen Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut
- Ardahan Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet Biber
- Artvin Çoruh Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki
- Batman Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ
- Bitlis Eren Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Erdal Necip YardÄ±m
- GümüÅŸhane Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Halil Ä°brahim Zeybek
- Hakkari Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Ömer PakiÅŸ
- Yeni kurulan Ä°zmir Demokrasi Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
- KaramanoÄŸlu Mehmetbey Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet Akgül
- Kilis 7 AralÄ±k Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun
- KÄ±rklareli Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bülent Åžengörür
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Murat Türk atandÄ±.