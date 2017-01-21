Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/01/2017 12:26

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o Ã¼niversitelere rektÃ¶r atadÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 12 Ã¼niversitenin rektÃ¶r atamalarÄ±nÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa'nÄ±n 130. ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarÄ±nca, YükseköÄŸretim Kurulu'nun önerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan 12 üniversiteye rektör atamalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan atamalar;

- AÄŸrÄ± Ä°brahim Çeçen Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut

- Ardahan Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet Biber

- Artvin Çoruh Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki

- Batman Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ

- Bitlis Eren Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Erdal Necip YardÄ±m

- GümüÅŸhane Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Halil Ä°brahim Zeybek

- Hakkari Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Ömer PakiÅŸ

- Yeni kurulan Ä°zmir Demokrasi Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper

- KaramanoÄŸlu Mehmetbey Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet Akgül

- Kilis 7 AralÄ±k Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun

- KÄ±rklareli Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bülent Åžengörür

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Murat Türk atandÄ±.

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