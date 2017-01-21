CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek ve nihai kararÄ± verecektir dedi

KadÄ±kÃ¶y-Kartal metro hattÄ±nÄ±n TavÅŸantepe'ye kadar uzatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandum kararÄ± sonrasÄ± ilk kez aÃ§Ä±klamada bulundu.

KadÄ±köy-Kartal arasÄ±nda hizmette olan metro hattÄ±nÄ±, TavÅŸantepe'ye kadar uzatan, 'M4 HattÄ± TavÅŸantepe, Pendik ve YakacÄ±k' metro istasyonlarÄ±nÄ±n resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtiriliyor.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TavÅŸandere Metro Ä°stasyonunda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu acÌ§Ä±lÄ±sÌ§ toÌˆreninde konuÅŸuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "Bugün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KadÄ±köy- TavÅŸantepe metro, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'na kadar olan bölüm 2019 yÄ±lÄ±nda tamamlanacak. Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'mÄ±zÄ±n ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gödeli uçaklarÄ±nda iniÅŸine uygun hale gelerek 70 milyona ulaÅŸacak. Teknopark Ä°stanbul son dere baÅŸarÄ±lÄ± hizmetler veriyor. Bugün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hatla birlikte Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem uzunluÄŸu 150 kilometreye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Ä°stanbul genelinde hala yapÄ±mÄ± devam eden raylÄ± sistemlerin uzunluÄŸu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakÄ±nda bu uzunluk iki katÄ±na çÄ±kacak. 260 kilometrelik raylÄ± sistemi Ä°stanbul'a kazandÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Birileri hala ne yaptÄ±nÄ±z ki diyor, hamd olsun.

''MÄ°LLETÄ°M GERÇEK VE NÄ°HAÄ° KARARI VERECEKTÄ°R''

Åžimdi milletim inÅŸallah gerçek ve nihai kararÄ± verecektir. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye sÄ±çrama noktasÄ±na gelecektir. El ele vereceÄŸiz, bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, hep birlikte Türkiye olacaÄŸÄ±z. Tüm bu yatÄ±rÄ±mlar bittiÄŸinde Ä°stanbul'daki tüm ulaÅŸÄ±m raylÄ± sistemler üzerinden gerçekleÅŸecektir. Her zaman söylediÄŸim gibi Ä°stanbul'a hizmet etmek bir aÅŸk iÅŸidir, bir sevda iÅŸidir. Bu ÅŸehri ve bu ÅŸehrin insanlarÄ±nÄ± yürekten sevmiyorsanÄ±z Ä°stanbul'a verecek birÅŸey yoktur."

19 DURAÄžA ÇIKIYOR

4.4 kilometre uzunluÄŸundaki metro hattÄ±yla beraber, Pendik'ten KadÄ±köy'e ulaÅŸÄ±mÄ±n süresinin 35 dakika olmasÄ± planlanÄ±yor. Toplamda 16 duraÄŸa sahip olan Kartal-KadÄ±köy metro hattÄ± böylece 19 duraÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ olacak.