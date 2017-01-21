BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mecliste yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine referandum tarihini duyurdu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin kabul edilmesinin ardÄ±ndan parti grubuna teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, referamdum mitingleri için 7 Åžubat'ta meydanlara ineceÄŸinin mesajÄ±nÄ± verdi.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nda, "Siz bugün burada bu Gazi Meclis'te bir kez daha tarih yazdÄ±nÄ±z. Allah sizden razÄ± olsun. Siz, AK Parti grubu olarak Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸini ÅŸekillendirdiniz. Siz, yÄ±llarÄ±n hasretini özlemini, son erdirdiniz. AK Parti, 14 yÄ±llÄ±k iktidar döneminde kuÅŸkusuz çok büyük iÅŸler yaptÄ±, ancak bugün yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ bugün ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eser hiç kuÅŸkunuz olmasÄ±n bugüne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸlerin en büyüÄŸünden biridir, en büyük eserlerden biridir. Bugünlere sabÄ±rla ilerledik, sebatla ilerledik. Bugünlere direnerek, mücadele ederek geldik. Bizim tek bir derdimiz var, çocuklarÄ±mÄ±za daha güçlü, daha aydÄ±nlÄ±k, daha müreffeh bir ülke bÄ±rakmak. Bugün yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu tarih son 12 günün, son 15 günün eseri deÄŸil, son 14 yÄ±lÄ±n hatta son 10 yÄ±llarÄ±n mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca ulaÅŸmak için emek vermiÅŸ her bir isimsiz kahramanÄ± buradan saygÄ±yla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak malÄ±nÄ± mülkünü bu yola feda ederek her türlü cefaya katlanarak, Türkiye'ye bugünü yaÅŸatanlara ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluÄŸu tarihi anÄ± yaÅŸarken bu mücadelenin kurucu liderine, Genel BaÅŸkanÄ±na, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a burada saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± iletiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

BAHÇELÄ°'YE TEÅžEKKÜR ETTÄ°

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye de sürece verdiÄŸi katkÄ± dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkürlerini iletti. Sondan bir önceki etabÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuz için çok ÅŸey söylediler. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerinde oynanan oyunlarÄ± da kÄ±nÄ±yoruz dedik ve iÅŸte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu. Ä°ÅŸte grup iÅŸte sonuç. KonuÅŸanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±lar, bir kez daha tuÅŸ oldular. Milletimiz de bu mücadeleyi evet oyuyla taçlandÄ±racak, Türkiye yeni bir döneme girecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

REFERANDUM MÄ°TÄ°NGLERÄ° Ä°ÇÄ°N TARÄ°H VERDÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "7 Åžubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabÄ±rsÄ±zlanan bir grubu karÅŸÄ±mda görmek istiyorum. KuÅŸkusuz teÅŸekkür edecek çok arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. TBMM'nin her kademedeki çalÄ±ÅŸanlarÄ± bizimle gece-gündüz beraber oldular." TeÅŸkilatÄ±n her bir ferdine teÅŸekkür eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu tarihi anÄ±n inÅŸasÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teÅŸkilatÄ±na teÅŸekkür ediyorum" dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ±, "Söz milletin, karar milletin" diyerek noktaladÄ±.