Resmi Gazetede yayÄ±nlanan 4 yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda 4 KHK daha Resmi Gazetede yayÄ±nlandÄ±

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren 682, 683, 684 ve 685 sayÄ±lÄ± kararnamelere göre:

- OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

- 367 kiÅŸi görevinden ihraç edildi.

- 124 kiÅŸi göreve iade edildi.

- 2 medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nÄ±n 121'inci maddesi ile 2935 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan 682, 683, 684 ve 685 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

OLAÄžANÜSTÜ HAL Ä°ÅžLEMLERÄ° Ä°NCELEME KOMÄ°SYONU KURULDU

685 SayÄ±lÄ± KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu gerekçesiyle baÅŸka bir idari iÅŸlem tesis edilmeksizin doÄŸrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen iÅŸlemlere iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirmek ve karara baÄŸlamak üzere "OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu" kuruldu.

AyrÄ±ca 685 SayÄ±lÄ± KHK'da, komisyonun, olaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda doÄŸrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen iÅŸlemler hakkÄ±nda, kamu görevinden, meslekten veya görev yapÄ±lan teÅŸkilattan çÄ±karma ya da iliÅŸiÄŸin kesilmesi, öÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸin kesilmesi, dernekler, vakÄ±flar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, özel öÄŸretim kurumlarÄ±, vakÄ±f yükseköÄŸretim kurumlarÄ±, özel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±, gazete ve dergiler, haber ajanslarÄ±, yayÄ±nevleri ve daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, emekli personelin rütbelerinin alÄ±nmasÄ± gibi görev alanlarÄ± yer aldÄ±.

Komisyon, görevi kapsamÄ±nda ihtiyaç duyduÄŸu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin ilgili mevzuat hükümleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile yargÄ± mercilerinden talep edebilecek.

Ä°HRAÇLAR

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum ve gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± veya irtibatÄ± olan kamu görevlerinin ihraçlarÄ±na iliÅŸkin liste yer aldÄ±.

Buna göre, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonundan 3, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±ndan 1, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 1, Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸünden 10, Ä°ller BankasÄ±ndan 2, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aralarÄ±nda vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, kaymakam ve hukuk müÅŸavirlerinin de olduÄŸu 134, Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünden 23, Türkiye Ä°statistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezinden 2 ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan 186 kiÅŸi görevden ihraç edildi.

Bu kiÅŸilere ayrÄ±ca herhangi bir tebligat yapÄ±lmayacak, haklarÄ±nda özel kanun hükümlerine göre iÅŸlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çÄ±karÄ±lan bu kiÅŸilerin, mahkumiyet kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, rütbe veya memuriyetleri alÄ±nacak ve bu kiÅŸiler görev yaptÄ±klarÄ± teÅŸkilata yeniden kabul edilemeyecekler. AyrÄ±ca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak görevlendirilemeyecek, bunlarÄ±n uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliÄŸi ve sair görevleri de sona ermiÅŸ sayÄ±lacak.

Bu kiÅŸilerin silah ruhsatlarÄ±, gemi adamlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgeleri ve pilot lisanslarÄ± da iptal edilerek, oturduklarÄ± kamu konutlarÄ± veya vakÄ±f lojmanlarÄ±ndan da 15 gün içinde tahliye edilecekler.

Ä°hraç edilenler özel güvenlik ÅŸirketlerinin kurucusu, ortaÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸanÄ± olamayacak. Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda bakanlÄ±klarÄ± ve kurumlarÄ±nca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunacak, bildirim üzerine pasaport birimlerince de pasaportlarÄ± iptal edilecek.

GÖREVE Ä°ADE EDÄ°LENLER

Söz konusu KHK'da göreve iade edilen kiÅŸilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 73, TRT'de 2, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 1, Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸünde 8, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 2, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aralarÄ±ndan vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve kaymakamlarÄ±n da olduÄŸu 8, Türkiye Ä°statistik Kurumunda 1 ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda da 30 kiÅŸi, daha önce çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± kamu görevlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve baÅŸlamayanlar "çekilmiÅŸ" sayÄ±lacak. Bu kapsamda, göreve baÅŸlayanlara da kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten göreve baÅŸladÄ±klarÄ± güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarÄ± ödenecek.

Bu kiÅŸiler, kamu görevinden çÄ±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yöneticilik görevi dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

2 TV KANALI KAPATILDI

683 SayÄ±lÄ± KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 2 özel televizyon kanalÄ± kapatÄ±ldÄ±. KapatÄ±lan özel televizyonlara ait olan taÅŸÄ±nÄ±rlar ile her türlü mal varlÄ±ÄŸÄ±, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi.