Darbeci 8 askerin iadesine iliÅŸkin karar o tarihte verilecek

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an 8 askerin iade kararÄ± 26 Ocak tarihine ertelendi

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), FetullahçÄ± Terör Örgütünün (FETÖ) darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± 26 Ocak'a erteledi.Darbeci askerler, sabah saatlerinde polis eÅŸliÄŸinde kelepçesiz olarak mahkemeye getirildi. AyrÄ± ayrÄ± mahkeme salonuna gelen üç farklÄ± hakim grubu da "konuya iliÅŸkin görüÅŸmelerin devam ettiÄŸi ve henüz hazÄ±r olmadÄ±klarÄ±nÄ±" belirterek karar duruÅŸmasÄ±nÄ± 26 Ocak'a erteledi.

Ä°ki hafta önce yapÄ±lan üç ayrÄ± duruÅŸmada savcÄ±lar, darbeci askerlerin adil yargÄ±lanmalarÄ±na yönelik ÅŸüpheler ve kötü muamele göreceklerine iliÅŸkin endiÅŸeler nedeniyle iade edilmemelerini talep etmiÅŸti.

Süreç

8 asker, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmÄ±ÅŸ, Türkiye, askerlerin iade edilmesini talep etmiÅŸti. Askerlerin durumlarÄ± yerel mahkemece ayrÄ± ayrÄ± ele alÄ±nÄ±rken son olarak Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, üç askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiÅŸ, beÅŸ askerin iadesini ise reddetmiÅŸti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri BaÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuÅŸ, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi üç darbeci asker de temyiz baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Yüksek Mahkemenin vereceÄŸi karar, darbeci askerlerin iade süreçlerine iliÅŸkin nihai karar olacak.