BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m 23 ilde 112 bin 400 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±z dedi

Cazibe Merkezleri ProgramÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'da 23 il iÃ§in 112 bin 400 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çankaya KöÅŸkü'nde, Cazibe Merkezleri ProgramÄ± BaÅŸlangÄ±ç LansmanÄ±'nda konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±;

"BÖLGELER ARASI EÅžÄ°TSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTTIK"

"79 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, vilayetimizi hep bir gördük. Bölgeler arasÄ± eÅŸitsizliÄŸi büyük ölçüde azalttÄ±k. Hem demokratik hem siyasi istikrari sürdürmek için hÄ±z kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin imkanlarÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde kullanarak vatandaÅŸÄ± memnun etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Türkiye'nin doÄŸu ve güneydoÄŸu bölgelerini yatÄ±rÄ±mcÄ±lar için daha cazip hale getirmek için yeni bir destek programÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Amaç doÄŸudan batÄ±ya göçü azaltmak ve bölgesel kalkÄ±nma farkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak. 4 Eylül'de programÄ± DiyarbakÄ±r'da ilan ettik. Daha sonra 11 Ekim'de bölgenin paydaÅŸlarÄ±yla 16 Ekim, 5 kasÄ±m 15 kasÄ±m tarihlerinde bölge ile ilgili, milletvekili ve paydaÅŸlarÄ±yla deÄŸerlendirildi."

112 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YE Ä°Åž MÜJDESÄ°

"22 KasÄ±m tarihinde bu programÄ± Resmi Gazete'de ilan ettik. Türkiye KalkÄ±nma BankasÄ±'yla ilan ettik. 11 Ocak 2017 tarihinde yatÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ± aldÄ±k. 28 KasÄ±m-11 Ocak arasÄ±nda ön taleplere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman durum gayet güzel. Memnuniyet verici.23 il için müracaat sayÄ±sÄ± 1200, toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 19 milyar 600 milyon. Ön görülen istihdam 112 bin 400. Åžu ana kadar ön talep toplama gelen teklifler bu düzeyde. BunlarÄ±n üretim imalatla ilgili olanlar 13 milyar, diÄŸer kÄ±smÄ± hizmet sektörüyle ilgili talepler. 24 Ocak itibariyle program baÅŸlÄ±yor. Bugün kü toplantÄ±nÄ±n amacÄ± artÄ±k uygulamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmektir."

"ASGARÄ° 30 KÄ°ÅžÄ° Ä°STÄ°HDAM EDÄ°LECEK"

"Üretime destek var, hizmet sektöründe faaliyet gösteren çaÄŸrÄ± ve bilgi merkezi kurulmasÄ±.YatÄ±rÄ±m yapanlar ücretsiz danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verilecek. Ä°yi bir fizilite baÅŸarÄ±lÄ± bir yatÄ±rÄ±m için olmazsa olmazdÄ±r. Ä°stenilen danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca yatÄ±rÄ±m için yer vereceÄŸiz. Organize sanayi bölgesi dÄ±ÅŸÄ±nda da olabilir ama tercihimiz OSB içinde olmasÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca fabrika bina yapÄ±mÄ±na destek verilecek. YatÄ±rÄ±m için sÄ±fÄ±r faizli kredi verilecek, faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek. YatÄ±rÄ±m tutarÄ± asgari 2 milyon Türk LirasÄ± olacak ve en az 30 kiÅŸiyi istihdam edenler bu teÅŸviklerden faydalanacak."

"HERKES ELÄ°NÄ° TAÅžIN ALTINA SOKACAK"

"EÄŸer hizmet merkezi ise hedefiniz, en az 200 kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. Ve sözleÅŸmelerinizi ibraz edeceksiniz. Herkes elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyacak. Biraz kendi cebinden de para koyacaksÄ±n. 30 lira sen 70 lira devlet koyacak. Åžimdi biraz daha detaylara girelim: OSB parselleri büyükÅŸehirlerde yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±klarÄ± diÄŸer ÅŸehirlerde il özel idarelere devredilecek. YapÄ±mÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek. Bina inÅŸaatlarÄ± 20 bin metrekare olmasÄ± ve 10 milyon TL bedel olmasÄ± öngörülüyor. Bu ne demek; 20 bin metrekareye kadar olan binalar desteklenecek."

"100 MÄ°LYON TL VE ÜZERÄ° YATIRIMLARA ÖZEL DESTEK VAR"

"Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükÅŸehirlerde yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±klarÄ±na, diÄŸer ÅŸehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binalarÄ±, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapÄ±mÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek Büyük yatÄ±rÄ±mlar organize sanayi bölgeleri dÄ±ÅŸÄ±nda desteklenecek. 100 milyon TL ve üzeri yatÄ±rÄ±mlara özel desteÄŸimiz var. Bina yapÄ±ldÄ±. Ä°çeriye alÄ±nacak makinelerin sermayesini de karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Ancak yerli ile ithal makine arasÄ±ndaki kredi ÅŸartlarÄ± farklÄ±. Burada yerli makine kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik ediyoruz. Fabrika için makine alacaksÄ±nÄ±z sermayeyi yerli kaynaklardan temin etmek ÅŸartÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Kredi, 2 yÄ±l ödemesiz 6 yÄ±l, bu ithal ederseniz, dÄ±ÅŸarÄ±dan makine ekipman aldÄ±nÄ±z. Toplam 6 yÄ±l olacak, sÄ±fÄ±r faizli olacak eÄŸer yerli makine teçhizat alÄ±rsanÄ±z burada dönemi 3 yÄ±la toplam süreyi de 10 yÄ±la çÄ±karÄ±yoruz. Yerli üretimi teÅŸvik ediyoruz. Yerli imalata daha uzun vadeli kredi veriliyor. Böyle bir pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yoruz."