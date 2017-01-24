DuvarÄ± delerek girdikleri kuyumcudan 900 bin liralÄ±k altÄ±nÄ± alÄ±p kaÃ§tÄ±lar

Sultanbeyli'de FETÃ–'nÃ¼n kapatÄ±lan bankasÄ±nÄ±n ÅŸubesinden duvarÄ± delerek kuyumcuya girdikleri belirlenen hÄ±rsÄ±zlar, 900 bin lira deÄŸerindeki 7 kilo altÄ±nÄ± alÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±lar.

Ä°stanbul Sultanbeyli'de gece bir kuyumcuya giren hÄ±rsÄ±zlar piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 900 bin lira olan 7 kilo altÄ±nla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Güvenlik kameralarÄ±na yakalanan hÄ±rsÄ±zlarÄ±n, FETÖ'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ve kapatÄ±lan bir bankanÄ±n boÅŸ ÅŸubesinden duvarÄ± delerek kuyumcuya girdikleri belirlendi.

DUVARI DELÄ°P KUYUMCUYA GÄ°RDÄ°LER

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± geçtiÄŸimiz günlerde Sultanbeyli Fatih BulvarÄ± üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hÄ±rsÄ±zlar önce kapatÄ±lan FETÖ'ye ait bir bankanÄ±n ÅŸubesine girdi. Buradaki kameralarÄ±n kullanÄ±ma kapalÄ± olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen zanlÄ±lar duvarÄ± delerek bitiÅŸiÄŸindeki kuyumcuya girdi. Dükkanda bulunan piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 900 bin lira olan 7 kilo altÄ±nÄ± çalan hÄ±rsÄ±zlar kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

"ALARMIN KABLOSUNU KESMÄ°ÅžLER"

Ertesi gün dükkanÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nda durumu fark eden iÅŸ yeri sahibi Mehmet Udun, "TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ait binanÄ±n asma tavanÄ±ndan giriÅŸ yapmÄ±ÅŸlar. KameranÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildikleri için alarmÄ±n kablosunu kesmiÅŸler. Ä°çeride duvarÄ± delerek dükkana girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸlar. Çevredeki kameralardan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tespite göre hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapanlar 4-5 kiÅŸiymiÅŸ" diye konuÅŸtu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Polis zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±rken, yaÅŸanan hÄ±rsÄ±zlÄ±k kuyumcu dükkanÄ±nÄ±n içerisinde bulunan güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.