Askeri casusluk davasÄ±ndan beraat eden yÃ¼zbaÅŸÄ±ndan milyonluk tazminat davasÄ±

Askeri casusluk davasÄ±ndan beraat eden YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–zgÃ¼r Ä°kiz hazineye 1 milyon 75 bin 55 liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

Ä°zmir'de Kamuoyunda 'Askeri Casusluk' olarak bilinen davada 8 ay tutuklu kalÄ±p, yargÄ±lama sonunda beraat eden Deniz YüzbaÅŸÄ± Özgür Ä°kiz, avukatÄ± Atilla Ertekin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, hazineye karÅŸÄ± 1 milyon 44 bin lirasÄ± manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat davasÄ± açtÄ±. Avukat Atilla Ertekin, müvekkilinin evinde olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yapÄ±lan aramada 183 CD'ye el konulduÄŸunu, Ä°zmir Adliyesi'nde ÅŸimdilerde FETÖ'den tutuklu savcÄ± Zafer KÄ±lÄ±nç'Ä±n bulunduÄŸu ortamdaki sayÄ±mda ise CD sayÄ±sÄ±nÄ±n 227'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisine de dilekçesinde yer verdi.

MÄ°LYONLUK TAZMÄ°NAT DAVASI

Ä°zmir'de yürütülen kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasÄ±nda toplam 356 sanÄ±k yargÄ±landÄ±. AralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu tüm sanÄ±klar beraat etti. Bu davada tutuklanÄ±p 8 ay cezaevinde kalan Deniz YüzbaÅŸÄ± Özgür Ä°kiz de, AvukatÄ± Atilla Ertekin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hazine aleyhine 1 milyon 44 bin lirasÄ± manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat dava açtÄ±.

"EÅžÄ° RUSYA'YA GERÄ° DÖNMEK ZORUNDA KALDI"

Avukat Atilla Ertekin, mahkemeye sunduÄŸu dava dilekçesinde müvekkilinin haksÄ±z yere tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle dedi:"Müvekkilim 10 MayÄ±s 2012 tarihinde 'TCG KARAYEL' hücumbotunun baÅŸçarkçÄ±sÄ± olarak Ege Denizi'nde tatbikatta iken evinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Tutuklanan müvekkilim, Ä°zmir Åžirinyer 1'inci SÄ±nÄ±f Askeri Ceza ve Tutukevi MüdürlüÄŸü'nde tutuklu olarak bulunmuÅŸ ve 8 ay 17 gün sonra tutukluluÄŸa itiraz üzerine tahliye edilmiÅŸtir. Tam bin 48 gün süren mahkeme süreci sonucunda 26 Åžubat 2016 tarihinde Ä°zmir 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce tüm sanÄ±klar hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmiÅŸ ve müvekkilim de beraat etmiÅŸtir. Beraat kararÄ±, YargÄ±tay tarafÄ±ndan da onanmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014 yÄ±lÄ±nda binbaÅŸÄ± rütbesine yükseltilmesi gerekirken yükseltilmemiÅŸtir. EÅŸi Rus uyruklu olduÄŸundan, müvekkilimin aniden tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle zor durumda kalmÄ±ÅŸ ve Rusya'ya geri dönmüÅŸtür. Müvekkilim bakmakla yükümlü olduÄŸu eÅŸine cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± sürece maddi yardÄ±mda bulunamamÄ±ÅŸtÄ±r. Müvekkilim, FethullahçÄ± Terör Örgütü olarak yaptÄ±klarÄ± hain giriÅŸimle artÄ±k tüm ülke tarafÄ±ndan kabul edilen bu yapÄ± tarafÄ±ndan, yüzbaÅŸÄ± rütbesinde bir subay olarak vatanÄ±na hizmet ederken, 'casusluk' yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla kamuoyu nezdinde küçük düÅŸürülmüÅŸ ve vatan hainliÄŸiyle suçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumdan dolayÄ± manevi çöküntüye uÄŸratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu süreç içinde yapÄ±lan usulsüz dinlemeler, üretilen sahte deliller, basÄ±nda çÄ±kan karalayÄ±cÄ± haberler ve kurulan kumpasÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na deÄŸinmek, müvekkilimin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klarÄ± ortaya koymak açÄ±sÄ±ndan önemli olacaktÄ±r."

CD'LER YOLDA ARTMIÅž

Müvekkilinin eÅŸinin Rus uyruklu olmasÄ± nedeniyle hakkÄ±nda ahlaksÄ±z iftiralarda bulunulduÄŸunu, iddianamenin belirli sayfalarÄ±nda 'ajan' ve 'hayat kadÄ±nÄ±' olarak lanse edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öne süren Avukat Atilla Ertekin, Deniz yüzbaÅŸÄ±nÄ±n evinde ele geçirildiÄŸi söylenen CD'lerle ilgili önemli bir bilgiyi de ÅŸöyle paylaÅŸtÄ±: "Müvekkilim evinde yokken yapÄ±lan aramada, toplam içerisinde ne olduÄŸu bilinmeyen 183 CD'ye el konulmuÅŸ, Ä°zmir Adliyesi'nde, soruÅŸturma savcÄ±sÄ± Zafer KÄ±lÄ±nç ve benim de bulunduÄŸu ortamdaki sayÄ±mda, CD sayÄ±sÄ± 44 artÄ±p 227'ye çÄ±ktÄ±. CD'ler yolda doÄŸurmuÅŸ. KumpasÄ± belgeleyen bu tutanak da yine dilekçemiz ekinde mevcuttur. Ortaya çÄ±kan bu durumla beraber tutanakta belirtilen hangi CD'lerin müvekkilimin evinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, hangilerinin sonradan eklendiÄŸi anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ ve 8 ay 17 gün sonra müvekkilim bu belirsizlik nedeniyle fazla çÄ±kan CD'lerden dolayÄ± tahliye edilmiÅŸtir. Müvekkilim tahliye olduktan sonra dahi üzerine atÄ±lan casusluk iftirasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± kötü imajdan sÄ±yrÄ±lamamÄ±ÅŸ, gerek iÅŸ yaÅŸamÄ±nda gerek özel yaÅŸamÄ±nda büyük zorluklar yaÅŸamÄ±ÅŸ ve kendi isteÄŸiyle baÅŸka yere tayin olmuÅŸtur."