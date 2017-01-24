DAEÅž'in keskin niÅŸancÄ±sÄ± Kilis'te yakalandÄ±

Kilis'te yapÄ±lan operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in keskin niÅŸancÄ±sÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±

Kilis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, terör örgütü DEAÅž üyesi Ä°smail MahlÄ±; jandarma tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yakalandÄ±. ÇatÄ±ÅŸmadra saÄŸ gözünden yaralandÄ±ÄŸÄ± ve dikiÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen MahlÄ±’nÄ±n yapÄ±lan üst aramasÄ±nda terör örgütü saflarÄ±ndayken silahlarla çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± bulundu.

JandarmanÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda 2 kardeÅŸi ile birlikte terör örgütünde yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen MahlÄ±’nÄ±n, örgüte eleman temin ettiÄŸi de belirlendi. Terör örgütünde keskin niÅŸancÄ± olarak görev aldÄ±ÄŸÄ± saptanan MahlÄ±’nÄ±n sorgulamasÄ±na devam ediliyor.