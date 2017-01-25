Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 06:46

Kuzey Irak'a dev harekat Ã§ok sayÄ±da hedef imha edildi

kuzey Ä±rak

TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, alÄ±nan istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, 18.12-20.18 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki     AvaÅŸin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatÄ± düzenlendi.Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen harekatla, barÄ±nma alanÄ± olarak kullanÄ±lan maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±nak ile silah mevzilerinden oluÅŸan bölücü terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi. Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.         

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