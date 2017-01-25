Merkel'in TÃ¼rkiye ziyareti Ã¶ncesi Can DÃ¼ndar krizi yaÅŸandÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in TÃ¼rkiye'yi ziyareti Ã¶ncesinde Alman Adalet BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n gazeteci Can DÃ¼ndar'Ä± yeni yÄ±l resepsiyonuna Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± krize neden oldu

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’Ä±n gelecek hafta Türkiye’ye yapmasÄ± beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattÄ±nda yeni bir gerilim yaÅŸanÄ±yor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas’Ä±n gazeteci Can Dündar’Ä± yeni yÄ±l resepsiyonuna konuÅŸmacÄ± olarak davet etmesi Türkiye’nin sert tepkisine yol açtÄ±. Ankara diplomatik giriÅŸimde bulunarak duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet BakanÄ± Heiko Maas, Türkiye’de demokrasi ve basÄ±n özgürlüÄŸüne verdiÄŸi önemi göstermek için yeni yÄ±l resepsiyonuna Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayÄ±n yönetmeni gazeteci Can Dündar’Ä± davet etti. ÇarÅŸamba günü yapÄ±lacak bu resepsiyonda Can Dündar’Ä±n, Türkiye’deki siyasi geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±n özgürlüÄŸü hakkÄ±nda bir konuÅŸma yapacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ANKARA'DAN 'YADIRGADIK' MESAJI

Dündar’Ä±n Adalet BakanÄ± Maas’Ä±n verdiÄŸi bu resepsiyona ana konuÅŸmacÄ± olarak davet edilmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtÄ±. DW Türkçe’nin edindiÄŸi bilgiye göre Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ankara’nÄ±n tepkisini iletmek üzere bu sabah Almanya’nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi maslahatgüzarÄ±nÄ± bakanlÄ±ÄŸa davet ederek, bu tutumun “yadÄ±rgandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” iletti.

Türk tarafÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± giriÅŸimde Can Dündar hakkÄ±nda Türkiye’de mahkemenin verdiÄŸi bir mahkûmiyet kararÄ± olduÄŸu, kendisi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ± ve buna raÄŸmen Dündar’Ä±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l resepsiyonunda baÅŸ konuÅŸmacÄ± olarak davet edilmesinin yadÄ±rgandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

BÜYÜKELÇÄ° RESEPSÄ°YONA KATILMIYOR

Türk yetkililer, Adalet BakanÄ± Maas’Ä±n etkinliÄŸe Türkiye’nÄ±n Almanya Büyükelçisi Ali Kemal AydÄ±n’Ä± da davet ettiÄŸini ancak AydÄ±n’Ä±n resepsiyona katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Büyükelçi AydÄ±n’Ä±n aynÄ± gün akÅŸamÄ± Bavyera eyaleti BaÅŸbakanÄ± Horst Seehofer’in de katÄ±lacaÄŸÄ± eyalet temsilciliÄŸinde verilecek konsere katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. AydÄ±n’Ä±n ayrÄ±ca geçen günlerde Berlin’de görüÅŸtüÄŸü Alman yetkililere konuyla ilgili duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilettiÄŸi kaydedildi.