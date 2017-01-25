GÃ¼nlerdir aranan kadÄ±n terÃ¶ristle ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ± Ã¶nÃ¼nde 46 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± kadÄ±n terÃ¶ristle ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, olay günü saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren 2 terörist ile birlikte Vodafone Arena StadÄ± çevresinde 5 saat keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± ve patlatÄ±lan aracÄ±n arka koltuÄŸunda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±ya birkaç saat kala da olay yerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kadÄ±n teröristin saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan 34 UG 0838 plakalÄ± aracÄ± satÄ±n alan terörist ile irtibatÄ± tespit edildi. Tufan Beyhan'Ä±n sÄ±r olan kadÄ±n teröristle saldÄ±rÄ±dan 3 hafta önce 2 kez görüÅŸtüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.

3 HAFTA ÖNCE BULUÅžTULAR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Tufan Beyhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken yakÄ±nlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi beyanlar dikkat çekti.

Beyhan'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi aÄŸabeyinin BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 3 hafta önce evlerinde daha önce hiç görmedikleri 25 yaÅŸlarÄ±ndaki bir genç kÄ±z ile odaya kapanarak iki kez görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°kilinin görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda aileye sevgili olmadÄ±klarÄ±nÄ± özellikle belirttikleri öÄŸrenildi. Bu kadÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± günü teröristlerle olay yerinde keÅŸif yapan terörist olduÄŸu deÄŸerlendirildi.

2 AY ÖNCE KIRSALA GÄ°TTÄ°

PKK terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapmak suçundan kaydÄ± bulunan Beyhan'Ä±n, örgütün BaÄŸcÄ±lar'daki faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Beyhan'Ä±n annesi oÄŸlunun bu sene Kurban BayramÄ±'ndan hemen sonra bir hafta boyunca eve gelmediÄŸini ve telefonunun kapalÄ± olduÄŸunu belirtirken yakÄ±n arkadaÅŸÄ± patlamadan 2 ay kadar önce Tufan Beyhan'Ä±n soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan Zeki YÄ±lmaz ile PKK terör örgütünün kÄ±rsal alanÄ±na gittiÄŸini ve burada 5-6 gün kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Beyhan'Ä±n örgütün daÄŸ kadrosuyla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ± çerçevesinde olduÄŸu deÄŸerlendirildi.

46 KÄ°ÅžÄ° ÅžEHÄ°T OLMUÅžTU

BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena StadÄ± yakÄ±nÄ±nda 10 AralÄ±k 2016'da düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 38'i polis memuru 46 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 2 canlÄ± bomba da ölmüÅŸtü. Terör örgütü PKK'nÄ±n taÅŸeron örgütü tarafÄ±ndan üstlenilen saldÄ±rÄ± ardÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma ise devam ediyor.

ARABA KULLANMAYI BÄ°LMÄ°YORDU

2006 model siyah Chevrolet Aveo marka aracÄ± satÄ±n alan Tufan Beyhan'Ä±n araç kullanmayÄ± bile bilmediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Tekstil iÅŸçisi olan Beyhan'Ä±n ailesinin polise verdiÄŸi bilgide oÄŸullarÄ±nÄ±n araç alacak kadar gelir sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.KÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±lar.