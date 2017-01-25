Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 07:31

RÄ±dvan Dilmen'in referandum kampanyasÄ±na takipÃ§ilerinin tepkisi sert oldu

RÄ±dvan Dilmen

RÄ±dvan Dilmen'in Twitter'da 'GÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye iÃ§in evet' â€‹kampanyasÄ±â€‹ baÅŸlatmasÄ±na takipÃ§ileri tepki gÃ¶sterdi

TFF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± RÄ±dvan Dilmen, baÅŸkanlÄ±k referandumu için "evet" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Kampanyaya Arda Turan, Burak YÄ±lmaz ve Murat Boz da destek verdi.Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu için baÅŸkan adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan RÄ±dvan Dilmen, sosyal medyada baÅŸkanlÄ±k referandumu için "evet" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Konuyla ilgili video yayÄ±mlayan Dilmen, "VatanÄ±mÄ±z, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir Ä°stiklal SavaÅŸÄ±. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varÄ±m" dedi. Dilmen, Arda Turan'dan da destek istedi. RÄ±dvan Dilmen'e Arda Turan, Burak YÄ±lmaz ve Murat Boz da destek verdi. 

Videoya sosyal medyadan tepkiler çÄ±ÄŸ gibi büyüyor...

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