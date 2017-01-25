Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kiÅŸi aranÄ±yor

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Reina katliamÄ± zanlÄ±sÄ± Masharipov'un hem MÄ°T hem de Emniyet tarafÄ±ndan sorgusunun devam ettiÄŸi bildirildi.CNN Türk'te NevÅŸin Mengü'nün sunduÄŸu ana haberde konuÅŸan CNN muhabiri Ä°smail Umut ArabacÄ±, soruÅŸturmayla ilgili ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Masharipov'un sorgusu devam ediyor. Onunla birlikte 50 DEAÅž ÅŸüphelisinin de Emniyet'te iÅŸlemleri devam ediyor. Masharipov hem Emniyet hem de MÄ°T görevlileri tarafÄ±ndan sorgulanmaya devam ediliyor. Resmi ifadesine halen baÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Bu da yeni bir bilgi. 4 kiÅŸi halen aranmaya devam ediliyor. AslÄ±nda 3 biliyorduk ama bir dördüncü kiÅŸinin daha Reina saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. O dördüncü kiÅŸi de 26 AralÄ±k tarihinde Rakka'dan gelen emirle Masharipov'un görüÅŸmeye gittiÄŸi kiÅŸi."