Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 07:40

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kiÅŸi aranÄ±yor

reina saldÄ±rganÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Reina katliamÄ± zanlÄ±sÄ± Masharipov'un hem MÄ°T hem de Emniyet tarafÄ±ndan sorgusunun devam ettiÄŸi bildirildi.CNN Türk'te NevÅŸin Mengü'nün sunduÄŸu ana haberde konuÅŸan CNN muhabiri Ä°smail Umut ArabacÄ±, soruÅŸturmayla ilgili ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Masharipov'un sorgusu devam ediyor. Onunla birlikte 50 DEAÅž ÅŸüphelisinin de Emniyet'te iÅŸlemleri devam ediyor. Masharipov hem Emniyet hem de MÄ°T görevlileri tarafÄ±ndan sorgulanmaya devam ediliyor. Resmi ifadesine halen baÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Bu da yeni bir bilgi. 4 kiÅŸi halen aranmaya devam ediliyor. AslÄ±nda 3 biliyorduk ama bir dördüncü kiÅŸinin daha Reina saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. O dördüncü kiÅŸi de 26 AralÄ±k tarihinde Rakka'dan gelen emirle Masharipov'un görüÅŸmeye gittiÄŸi kiÅŸi."

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Reina soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'Ä±n kadÄ±sÄ± tutuklandÄ±

Reina'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve DEAÅž'Ä±n bÃ¼nyesinde "kadÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ± Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandÄ±.


FETÃ–'nÃ¼n en tepedeki ablasÄ± itirafÃ§Ä± oldu

FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim hiyerarÅŸisinde yer alan ablalarÄ± deÅŸifre edildi. Ä°tirafÃ§Ä± olan Tokat ablasÄ± Ä°lknur BÃ¶ÄŸrek, yapÄ±lanma hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda son durum ne

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 181 DAEÅž hedefi vuruldu 17 terÃ¶rist ise etkisiz hale getirildi