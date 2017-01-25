Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 08:41

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda son durum ne

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 181 DAEÅž hedefi vuruldu 17 terÃ¶rist ise etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 180 DEAÅž hedefinin ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla 1 hedefin de hava harekatÄ±yla vurulduÄŸunu, 17 DEAÅž'lÄ± teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.

TSK, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸimizi artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla, 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 155'inci gününde saat 07.00'ye kadar meydana gelen geliÅŸmelerle ilgili açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadÄ±yla yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, karadan ve havadan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile devam ettiÄŸinin kaydedildiÄŸi açÄ±klamada, "Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 180 DEAÅž terör örgütü hedefine ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile atÄ±ÅŸ yapÄ±larak bölgedeki terörist gruplarÄ±n faaliyetleri baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ; DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan bazÄ± barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± imha edilmiÅŸtir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, El Bab bölgesinde tespit edilen bir DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtÄ± sonucunda, barÄ±nma maksadÄ± ile kullanÄ±lan bir bina imha edilmiÅŸtir" denildi.

Koalisyon hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan hava harekatÄ± icra edilmediÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Gün içinde icra edilen harekat kapsamÄ±nda tespiti yapÄ±lan 17 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 149 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir.

Terör örgütleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doÄŸuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatÄ±na destek veren Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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