FETÃ–'nÃ¼n en tepedeki ablasÄ± itirafÃ§Ä± oldu

FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim hiyerarÅŸisinde yer alan ablalarÄ± deÅŸifre edildi. Ä°tirafÃ§Ä± olan Tokat ablasÄ± Ä°lknur BÃ¶ÄŸrek, yapÄ±lanma hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdi.

15 Temmuz darbe teÅŸebbüssünü gerçekleÅŸtiren FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruÅŸturmalarda çarpÄ±cÄ± bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ülke ve il imamlarÄ±nÄ±n tespit edilmesinin ardÄ±ndan ülkeyi örümcek aÄŸÄ± gibi saran kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ± da tek tek deÅŸifre edildi.

FETÖ'NÜN EN TEPEDEKÄ° ABLASI

Tokat BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda ele geçirilen belgeler FETÖ'nün kadÄ±nlara yönelik kurumlarda nasÄ±l örgütlendiÄŸini gözler önüne serdi. Örgütün büyük önem verdiÄŸi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda (MEB) Necla AvcÄ±'nÄ±n kadÄ±nlar ablasÄ± olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± ve MEB imamÄ± Sait Kaya'ya baÄŸlÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. AvcÄ±'nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusuna taÅŸradaki kedÄ±n eÄŸitimcilerin hareket ettiÄŸi belirlendi. Konya'da Arzu Keskin, Yozgat'ta Leyla OÄŸuz, KÄ±rÅŸehir'de Zeynep Atar, EskiÅŸehir'de Nurcan EryÄ±lmaz, Çorum'da Türkan Deliçay, Tokat'ta ise Ä°lknur BöÄŸrek'in eÄŸitimden sorumlu abla olduÄŸu tespit edildi.

ÖRGÜT HÄ°YERARÅžÄ°SÄ°

FETÖ'nün Aktif EÄŸitimciler SendikasÄ± (Aktif Sen) Genel BaÅŸkanÄ± Osman Bahçe'nin de örgütün eÄŸitim hiyerarÅŸisinde Sait Kaya'nÄ±n altÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca Sendikadaki kadÄ±nlar yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n da ayrÄ± bir ÅŸekilde dizayn edildiÄŸi baÅŸÄ±nda ise Kumru Güzel'in bulunduÄŸu belirlendi.

Ä°TÄ°RAFÇI OLDU

Ä°tirafçÄ± olan Tokat ablasÄ± Ä°lknur BöÄŸrek, yapÄ±lanma hakkÄ±nda önemli bilgiler verdi. Örgütün illerdeki kadÄ±n ve erkek yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n aynÄ± ÅŸekilde iÅŸlediÄŸini ancak il imamlarÄ±nÄ±n erkeklerden oluÅŸtuÄŸunu anlatan BöÄŸrek, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Ä°l ablasÄ± talimatlarÄ±nÄ± il abisinden alÄ±r. Ä°l ablasÄ± ile abisi haftada en az iki defa görüÅŸür. GörüÅŸmeler genelde dershane veya kolejlerde gerçekleÅŸir. Ä°l ablasÄ±nÄ±n altÄ±nda ise kadÄ±nlar yurt müdürleri, bölgeciler, ilçe ablalarÄ±, kurum sorumlularÄ± ve köy ablalarÄ± grubu vardÄ±r. Ä°lçe ablalarÄ± il ablasÄ±na baÄŸlÄ± olarak il ablasÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu yetkiler ile ilçelerde abla olarak görev yaparlar."

GÖREVLENDÄ°RME SIRRI

BöÄŸrek, il ablalarÄ±nÄ±n görev deÄŸiÅŸiyle ilgili bilgilerin sÄ±r gibi saklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken BöÄŸrek, "Bu bilgiler il ablasÄ± tarafÄ±ndan baÅŸka bir yapÄ± üyesi veya yapÄ±da ablalÄ±k görevi olan birine söylenmez. YapÄ±nÄ±n abla ve imamlarÄ±nÄ±n deÅŸifre olmamasÄ± için bu tedbir uygulanÄ±r.