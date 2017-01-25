Reina soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'Ä±n kadÄ±sÄ± tutuklandÄ±

Reina'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve DEAÅž'Ä±n bÃ¼nyesinde "kadÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ± Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'deki eÄŸlence mekanÄ±na düzenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž ÅŸüphelisi Yasser Mohammed Salem Radown'un makat bölgesinde telefon bulan polis ekipleri, ÅŸüphelinin telefonunda çok sayÄ±da silah fotoÄŸrafÄ±na rastladÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda terör örgütü DEAÅž'Ä±n bünyesinde 'kadÄ±' olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ± Radown tutuklandÄ±.

ORTAKÖY SALDIRISINDAN SONRA GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Radown, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi.

TUTUKLANMASI TALEBÄ°YLE MAHKEMEYÄ° SEVK EDÄ°LDÄ°

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lÄ±k, ÅŸüpheli Radown'u "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" ve "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n öngördü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu duüzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etmek" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.

DEAÅž'IN TÜRKÄ°YE'DEKÄ° SALDIRILARI SIRALANDI

Åžüphelinin tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin düzenlenen sevk yazÄ±sÄ±nda, terör örgütü DEAÅž'a iliÅŸkin bilgiler ile Türkiye'de yaptÄ±klarÄ± eylemler de sÄ±ralandÄ±. Örgütün en son, eÄŸlence mekanÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 Ocak'ta gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Abdurrauf Sertin'in, terör örgütü DEAÅž'Ä±n militanlarÄ±nÄ±n barÄ±nma ve gizlenmeleri amacÄ±yla yabancÄ± terörist savaÅŸçÄ±lar evlerinden sorumlu olduÄŸunun tespit edildiÄŸi anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüphelinin sorumlu olduÄŸu Zeytinburnu'ndaki bir evde, aralarÄ±nda ÅŸüpheli Radown'un da bulunduÄŸu ve "yabancÄ± terörist savaÅŸçÄ±lar" olduÄŸu deÄŸerlendirilen pasaportsuz 10 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DEAÅž BÜNYESÄ°NDE 'KADI' OLARAK GÖREV YAPIYORDU

"Muaviye" kod adlÄ± ÅŸüpheli Abdurrauf Sertin'in sorumlu olduÄŸu evlere yönelik operasyonlarda, Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheli Abdulkadir Masharipov'un da yakalandÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, Yasser Mohammed Salem Radown'a iliÅŸkin yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda ÅŸüphelinin çatÄ±ÅŸma bölgelerinde DEAÅž bünyesinde "kadÄ±" olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

NOT DEFTERÄ°NDE ÖRGÜT ÜYELERÄ°NÄ°N TELEFONLARI ÇIKTI

Åžüpheli Radown'un üst aramasÄ±nda çÄ±kan not defterine iliÅŸkin bilgilere de yer verilen sevk yazÄ±sÄ±nda, defterde çok sayÄ±da telefon numarasÄ±, adres ve isimlerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilerek, söz konusu telefon numaralarÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan incelemelerde örgütle iltisaklÄ± veya çatÄ±ÅŸma bölgeleri ile irtibatlÄ± birçok örgüt mensubuna ait telefon numarasÄ± olduÄŸu ifade edildi.

MAKAT BÖLGESÄ°NDE CEP TELEFONU BULUNDU

Åžüphelinin makat bölgesinde bulunan ve çÄ±karÄ±lan cep telefonunda, silah fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸu aktarÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, örgüt bünyesinde "Ebu Cihad" kod ismini kullanarak kadÄ± seviyesinde illegal faaliyette bulunan "Reina saldÄ±rÄ±sÄ± benzeri ya da canlÄ± bomba eylemi potansiyeli bulunan" ÅŸüpheli Radown'un tutuklanmasÄ± talep edildi.

ÇIKARILDIÄžI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, mevcut delil durumu, suçun vasÄ±f ve mahiyeti ile kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren olgularÄ±n bulunmasÄ±nÄ± dikkate alarak, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" ve "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etmek" suçlarÄ±ndan ÅŸüpheli Radown'un tutuklanmasÄ±na karar verdi.