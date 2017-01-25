Tutuklu Mardin Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk'e tahliye Ã§Ä±kabilir

Mardin Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k durumuna gÃ¶re tahliye edilebileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

ElazÄ±ÄŸ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mardin Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet Türk, ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Türk'ün saÄŸlÄ±k durum raporunun tamamlanmasÄ± için eksik kalan tetkiklerinin tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.Duvar'Ä±n haberine göre, tetkiklerin ardÄ±ndan hastanenin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor Rapor deÄŸerlendirilmek üzere Adli TÄ±p Kurumu'na yollanacak. Hastanenin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± rapor ve Adli TÄ±p'Ä±n kararÄ±na göre Ahmet Türk hakkÄ±nda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle tahliye kararÄ± çÄ±kabileceÄŸi kaydediliyor.