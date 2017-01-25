PKK iÃ§indeki devlet ajanlarÄ±nÄ±n listesini Kandil'e sÄ±zdÄ±ran eÄŸitim imamÄ± tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden operasyonlarda PKK'ya sÄ±zan devlet ajanlarÄ±nÄ±n listesini Kandil'e bildiren 'eÄŸitim imamÄ±' adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya sÄ±zan emniyet ve MÄ°T görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamÄ±" T.B. ve "medya imamÄ±" ile Irak'Ä±n kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiÄŸi iddia edilen örgütün "eÄŸitim imamÄ± C.B, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koordinesinde Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan ve bünyesinde 8 özel eÄŸitim kurumu bulunan YeÅŸilÄ±rmak KehkeÅŸan EÄŸitim Ä°ÅŸletmeleri A.Åž'ye yönelik soruÅŸturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 27 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ, bunlardan 17'si tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde "eÄŸitim imamÄ±" C.B. ise, emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. C.B.'nin PKK içine sÄ±zan MÄ°T'çilerin lisetisini örgüte sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.