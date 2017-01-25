DAEÅž'in koyduÄŸu kurallara kendi mensuplarÄ± uymuyor

DAEÅž'in rehin aldÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nlara uyguladÄ±ÄŸÄ± cinsel ÅŸiddet ve iÅŸkenceye uygun kurallarÄ± bulunuyor ancak ortaya Ã§Ä±kan belgelerle bunlara uymayanlarÄ±n gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

2014'ün Haziran ayÄ±nda Musul'u ele geçiren DEAÅž, bazÄ± kanunlar dayatarak sigara, televizyon, cep telefonu, sakal tÄ±raÅŸÄ± gibi farklÄ± yasaklarÄ± getirirken belli giyim tarzÄ±nÄ± zorunlu hale getirdi.Örgütün "ahlak polisi" adlÄ± yapÄ±lanmasÄ± kurallarÄ±n uygulanÄ±p uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetliyordu.DEAÅž'in yasaklarÄ±nÄ± ihlal edenler ise aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lÄ±yordu.

CÄ°NSEL ÅžÄ°DDET VE Ä°ÅžKENCE UYGULADIÄžI BÄ°LÄ°NÄ°YOR

DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n rehin aldÄ±ÄŸÄ± binlerce Ezidi Kürt kadÄ±nÄ±na cinsel ÅŸiddet ve iÅŸkence uyguladÄ±ÄŸÄ± biliniyor.Musul'un doÄŸusunda ele geçirilen belgelere göre, çocuklara cinsel istismar, alkol kullanÄ±mÄ± ve geneleve gitmek örgüt mensuplarÄ± arasÄ±nda yaygÄ±n olan durumlar.Rûdaw'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belgelerde, bazÄ± DEAÅž'lÄ±lerÄ±n söz konusu suçlardan dolayÄ± cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.24 Temmuz 2014 tarihli bir belgede örgütün polisi olarak görev yapan Cihad Abdulcabbar adlÄ± DEAÅž'lÄ±nÄ±n alkol kullanma ve geneleve gitmekten dolayÄ± görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yer veriliyor.26 Temmuz 2014 tarihli belgede ise Ebu Hacer olarak bilinen ve kentteki köprülerde örgütün polisi olarak görev yapan Åževki Salah Mustafa adlÄ± DEAÅž'lÄ±nÄ±n çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan örgütten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Hicri takvime göre 29 Ramazan 1435'te düzenlenen belgede, Ebu Henan kod adlÄ± DEAÅž'lÄ± polisin, Åžii olma, kadÄ±nlarla iliÅŸki kurma ve kötü davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸu gerekçesiyle görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ±yor.

YABANCI DEAÅž'LILARDAN Ä°SYAN

2014 yÄ±lÄ±na ait bir belgede DEAÅž'Ä±n halifesi Ebubekir BaÄŸdadi'nin talimatÄ±yla yabancÄ±lara özel TarÄ±k Bin Ziyad adlÄ± yeni bir birliÄŸin kurulmasÄ± kararÄ± dikkat çekti. Rakka'nÄ±n kÄ±rsal alanlarÄ±nda savaÅŸmak üzere kurulan ve daha sonra Musul'a gönderilen söz konusu birlikte yer alan DEAÅž'lÄ±larÄ±n örgütün kararlarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karak savaÅŸmayÄ± reddettiÄŸi belirtiliyor.Belgelere göre, ilk baÅŸta her ÅŸey yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ancak daha sonra kararlara karÅŸÄ± çÄ±kan 15 kiÅŸilik bir liste bulunuyor.3 evlilik yapan ve 13 çocuÄŸu olan 1 Ocak 1980 doÄŸumlu FransalÄ± Ebu Fars kod aldÄ± Mahmud HÄ±zÄ±r Mahmud örgüt için savaÅŸmayÄ± reddetmiÅŸFransalÄ± Ebu Muhacir ve FransalÄ± Abdulvadud savaÅŸmayÄ± reddettikleri için örgüt tarafÄ±nda hapsedilmiÅŸ.Listede yer alan en genç isim 1995 doÄŸumlu Abdullah Horasani adlÄ± DEAÅž'lÄ±.6 Ekim 1992 doÄŸumlu KosovalÄ± Ebu Musa olarak bilinen Welmair Ayat Osman da savaÅŸmayÄ± reddeden DEAÅž'lÄ±lardan biri.