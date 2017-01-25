Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti May'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretini nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yor

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, BaÅŸbakan May'in TÃ¼rkiye ziyaretini iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼klerini bildirdi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü düzenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n brifinginde AA muhabirinin, May'in 28 Ocak Cumartesi günü yapacaÄŸÄ± Türkiye ziyaretine iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tladÄ±.

Sözcü, BaÅŸbakan May'in ABD ziyaretinin ardÄ±ndan Ankara'ya geçeceÄŸini söyleyerek, Ankara'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'la görüÅŸeceÄŸini kaydetti. BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, "BaÅŸbakan May, Türkiye'nin bir an önce ziyaret etmek istediÄŸi ülkelerden biri olduÄŸunu söylemiÅŸti. Çünkü Türkiye bizim için özellikle güvenlik, savunma ve ticaret alanlarÄ±nda oldukça önemli bir ortak. Bu ziyaret, bu alanlarla ilgili görüÅŸmek için bir fÄ±rsat olacaktÄ±r." dedi.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±nda savunma ya da güvenlikle ilgili anlaÅŸmalar imzalanma ihtimaline iliÅŸkin ise Sözcü, "Bu ziyaret, iÅŸ birliÄŸimizi ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz ortak zorluklarla ilgili birçok konuyu görüÅŸme fÄ±rsatÄ± verecektir. Irak'ta ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸimiz ortak mücadelenin olumlu etkilerini, Türkiye gibi ülkelerde görüyoruz. Özel anlaÅŸmalarla ilgili ise ziyaretin nasÄ±l geçtiÄŸine ve sonuçlarÄ±na bakacaÄŸÄ±z." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

KÄ±brÄ±s konusunun da May'in Türkiye ziyaretinin gündeminde bulunacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, KÄ±brÄ±s sorununun çözümündeki mevcut ivmenin korunmasÄ±nÄ± istediklerini ve Ä°ngiltere'nin bu yöndeki çabalara desteÄŸinin süreceÄŸini vurguladÄ±.

Theresa May'in geçen yÄ±l BaÅŸbakan olduktan sonra yapacaÄŸÄ± ilk Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasÄ±ndaki savunma, güvenlik ve ticaret iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra terör örgütü DEAÅž'la mücadele, Suriye, KÄ±brÄ±s gibi konularÄ±n da görüÅŸülmesi bekleniyor. May'in aynÄ± gün Ankara temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Londra'ya dönmesi öngörülüyor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n haftalÄ±k düzenlediÄŸi basÄ±n brifinglerinde geleneksel kural olarak kayÄ±t alÄ±nmasÄ±na müsaade ediliyor ancak BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsünün isminin haberlerde kullanÄ±lmasÄ±na izin verilmiyor.