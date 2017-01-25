Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 16:34

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti May'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretini nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yor

Ä°ngiltere baÅŸbakanÄ±

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, BaÅŸbakan May'in TÃ¼rkiye ziyaretini iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼klerini bildirdi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü düzenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n brifinginde  AA muhabirinin, May'in 28 Ocak Cumartesi günü yapacaÄŸÄ± Türkiye ziyaretine iliÅŸkin  sorusunu yanÄ±tladÄ±.

Sözcü, BaÅŸbakan May'in ABD ziyaretinin ardÄ±ndan Ankara'ya geçeceÄŸini  söyleyerek, Ankara'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali  YÄ±ldÄ±rÄ±m'la görüÅŸeceÄŸini kaydetti. BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, "BaÅŸbakan May,  Türkiye'nin bir an önce ziyaret etmek istediÄŸi ülkelerden biri olduÄŸunu  söylemiÅŸti. Çünkü Türkiye bizim için özellikle güvenlik, savunma ve ticaret  alanlarÄ±nda oldukça önemli bir ortak. Bu ziyaret, bu alanlarla ilgili görüÅŸmek  için bir fÄ±rsat olacaktÄ±r." dedi.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±nda savunma ya da güvenlikle ilgili  anlaÅŸmalar imzalanma ihtimaline iliÅŸkin ise Sözcü, "Bu ziyaret, iÅŸ birliÄŸimizi ve  karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz ortak zorluklarla ilgili birçok konuyu görüÅŸme fÄ±rsatÄ±  verecektir. Irak'ta ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸimiz ortak mücadelenin olumlu  etkilerini, Türkiye gibi ülkelerde görüyoruz. Özel anlaÅŸmalarla ilgili ise  ziyaretin nasÄ±l geçtiÄŸine ve sonuçlarÄ±na bakacaÄŸÄ±z." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

KÄ±brÄ±s konusunun da May'in Türkiye ziyaretinin gündeminde bulunacaÄŸÄ±nÄ±  dile getiren BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, KÄ±brÄ±s sorununun çözümündeki mevcut ivmenin  korunmasÄ±nÄ± istediklerini ve Ä°ngiltere'nin bu yöndeki çabalara desteÄŸinin süreceÄŸini vurguladÄ±.

Theresa May'in geçen yÄ±l BaÅŸbakan olduktan sonra yapacaÄŸÄ± ilk Türkiye  ziyaretinde, iki ülke arasÄ±ndaki savunma, güvenlik ve ticaret iÅŸ birliÄŸinin yanÄ±  sÄ±ra terör örgütü DEAÅž'la mücadele, Suriye, KÄ±brÄ±s gibi konularÄ±n da görüÅŸülmesi  bekleniyor. May'in aynÄ± gün Ankara temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Londra'ya dönmesi  öngörülüyor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n haftalÄ±k düzenlediÄŸi basÄ±n brifinglerinde  geleneksel kural olarak kayÄ±t alÄ±nmasÄ±na müsaade ediliyor ancak BaÅŸbakanlÄ±k  Sözcüsünün isminin haberlerde kullanÄ±lmasÄ±na izin verilmiyor.

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