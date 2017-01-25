Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/01/2017 18:16

Ä°stanbul'da meydana gelen patlamada yaralÄ±lar var

fabrikada patlama

Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶yâ€™de bir plastik fabrikasÄ±nda meydana gelen patlama sonucunda 4 kiÅŸi yaralandÄ±

Arnavutköy'de bir fabrikada patlamanÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan yangÄ±nda 4 kiÅŸi yaralandÄ±.  AlÄ±nan bilgiye göre, HadÄ±mköy, Hastane Mahallesi, EÅŸref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasÄ±nda patlama oldu.  Plastik ham maddelerin etkileÅŸimi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Patlamada yaralanan 4 iÅŸçi, Lilyum TÄ±p Merkezine götürüldü. YaralÄ±lar, burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu arada, itfaiye ekipleri 25 araç ve 85 personelle yangÄ±na müdahale ederken, olay yerinde 5 ambulans bekletiliyor. Müdahale sÄ±rasÄ±nda zaman zaman küçük patlamalar olduÄŸu kaydedildi.   

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